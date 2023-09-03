Tek katlı ev alev alev yandı, itfaiye dar sokakta böyle müdahale etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, başka bir binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri dar sokaklar sebebiyle, adrese ulaşamayınca 100 metre hortum atarak yangını söndürdü.



Yangın, Serdar Mahallesi Can Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, betonarme evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Büyüyen alevler evin arkasında bulunan binaya sıçradı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri sokağın dar olması sebebiyle ilerleyemedi. İtfaiye erleri yaklaşık 100 metre hortum atarak adrese ulaştı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle betonarme ev kullanılmaz hale geldi. Yangının sıçradığı binada büyük hasar oluşurken bir diğer binanın çatısının ise hasar meydana geldi. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmaması teselli kaynağı oldu. Öte yandan sokağa dökülen mahalleli olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.