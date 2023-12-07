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Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 07.12.2023 17:29
  • Giriş: 07.12.2023 17:29
  • Güncelleme: 07.12.2023 17:30
Kaynak: İHA
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce’de tek katlı ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Azmimilli Mahallesi Şafak Sokak’ta bulunan İdris S.’ye ait tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, alevlerin yükseldiği tek katlı evde söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sebebiyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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