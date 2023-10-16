Tek katlı evin çatısı alevlere teslim oldu: 1 kişi dumandan etkilendi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde tedavi edildi.

Karasu’nun Aziziye Mahallesi 376. Sokak’ta tek katlı evin çatısında yangın meydana geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde tedavi edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.