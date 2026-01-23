Tek kazanan örgütlü emek

Metal iş kolunda 150 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. AKP iktidarını arkasına alan Metal İşverenleri Sendikası (MESS), bir kez daha işçinin bileğini bükemedi. Geçen yıl grev yasaklarına rağmen ortaya konulan grev iradesi, MESS’in tekrar masaya dönmesinde önemli bir etken oldu.

Bilindiği gibi sendikalar MESS ile masaya ilk kez 13 Ekim 2025 tarihinde oturmuştu. 8 Aralık tarihinde yapılan beşinci toplantıda da uzlaşma sağlanamayınca uyuşmazlık tutanağı tutulmuş; 20 Ocak’ta da 10 gün sonra başlamak üzere grev kararı alınmıştı.

MESS, çarşamba günü sendikaları bir kez daha masaya çağırdı. Saat 14.00’te başlayan görüşme 10 saat sürdü. Toplantı sonrası Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş yönetimleri sözleşmeye imza attı.

BİZ KAZANIRSAK TÜM İŞÇİLER KAZANIR

Yaklaşık iki aydır her fabrikada eylemde olan Birleşik Metal-İş işçileri, MESS karşısında en önemli dayanak oldu. Geçen yıl yapılan görüşmelerde grev yasağına rağmen direnişi bırakmayan ve toplu sözleşme imzalamayı başaran Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, “Direnerek kazandık” dedi.

BirGün’e konuşan Atar: “Masaya otururken hedefimiz, işçinin yaşam koşulları açısından yoksulluk sınırıydı. O da biliyorsunuz 90 bin liraların üzerinde. Kıdemli işçiler açısından (8-10-15 yıllık) ücretler o seviyelere ulaştı. Yeni giren en düşük ücretli arkadaşlarımız için de iki asgari ücret düzeyinde bir ücrete ulaşmayı hedeflemiştik ve büyük ölçüde bu hedeflere yaklaştık” dedi.

Grev yasağı tehdidi altında imzaların atıldığına dikkat çeken Özkan Atar, “Hatırlarsanız MESS masaya oturduğunda, bırakın işçinin hakkını vermeyi, kazanılmış haklarımıza da göz dikmişti. Gelinen noktada; aylık yakacak ödeneği, yıllık izin yardımı, bayram ödenekleri, öğrenim yardımı, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal haklar kalemleri yıllık bazda yüzde 50 oranında artırıldı. Kurban Bayramı ödeneği ise yüzde 75 oranında artırıldı. Bu, verilen mücadelenin ve kararlı duruşun sonucudur” diye konuştu.

Atar sözlerini şöyle tamamladı: “Metal işçisi, yıllık yüzde 45’lerin üzerinde bir artışı kazanmıştır. Bu başarı, bir sonraki mücadelenin basamağını oluşturacaktır. Tüm emekçileri Birleşik Metal-İş adına selamlıyorum.” 130 bin işçi adına masaya oturan Türk Metal Sendikası ise imzalanan toplu sözleşmeyi internet sitesinden “Zafer Türk Metallilerin oldu” başlığıyla duyurdu.

METAL İŞÇİSİ YOL GÖSTERİYOR

Metal iş kolunda masa kurulduğu andan itibaren Birleşik Metal-İş Sendikası eyleme geçti. Örgütlü oldukları ve sözleşme kapsamında bulundukları her fabrikada, haftanın belirli günlerinde vardiya saatlerinde bir saatlik iş bırakma eylemleri yaptılar. Fazla mesaiye kalmadılar; fabrika önleri ve içleri eylem alanı oldu. Bu kararlılık bile işvereni tedirgin etmeye yetti; üretim kayıpları daha ekim ayından itibaren başladı. Sendikanın adım adım yükselttiği eylem çizgisi, bugün imzalanan toplu sözleşmeye büyük katkı sağladı.

Türkiye'de metal işçisinin kazanımları her dönem işçi sınıfına yol gösterdi. Asgari ücret zammı ve kamu işçilerinin imzaladığı zam protokolü emekçilerde moral bozsa da metal işçileri bir kez daha imdada yetişti. Gücünü örgütlü olmaktan alan işçinin her zorluğu aşabileceği bir kez daha kanıtlandı. Metal işçisi dün sabah fabrikaların önünden tekrar seslendi: Örgütlü işçi yenilmez! Emek Servisi

SÖZLEŞMENİN MADDİ DETAYLARI

Toplu iş sözleşmemiz 2 yıllık bir sözleşme. MESS, 3 yıllık teklifini geri çekti. Diğer kazanılmış hakları geri götürecek tekliflerin tümünü geri çekti.

İlk 6 Ay: %28,1 ücret zammı. Sosyal haklarla birlikte bu oran %31,5’e çıkıyor.

İkinci 6 Ay (1 Mart): Ücret zammı %45 olarak hayata geçecek.

Sosyal Haklar: %50 ile %75 arasında artışlar sağlandı.

Bu sonuçla, ortalama bir metal işçisinin 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ortalama ücreti 71.000 TL oldu (ikramiye ve yakacak dahil). 1 Mart’taki ikinci 6 ay zammıyla birlikte bu rakam 79.500 TL’ye (net) çıkacak.