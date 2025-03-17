Tek kişilik oyunlar perde diyecek

Kültür Sanat Servisi

Ankara Çankaya Belediyesi, bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek ‘Tek Kişilik Oyunlar Festivali’ni tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Dünya Tiyatrolar Günü öncesinde başlayacak olan festivalde oyunlar ve atölyeler Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl, hayatını kaybeden tiyatrocu Mustafa Ahmed Yuvanç anısına perde diyecek olan festival, 22-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Reha Özcan Kumpanyası’nın sahneleyeceği ‘Bir Garip Orhan Veli’, 22 Mart’ta Yılmaz Güney Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Aralık Sahne imzasını taşıyan ‘Kürk Mantolu Madonna’ 24 Mart’ta; Tiyatro İklimler tarafından oyunlaştırılan ‘Bir İdam Mahkumunun Son Günü’ ise 27 Mart’ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Festival kapsamında atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.