Tek kullanımlık plastik yasağı sektörü sarstı: İşten çıkarmalar başladı

Eylülden itibaren tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öngören tasarı, sektörde belirsizlik yaratarak faaliyetleri durma noktasına getirdi.

Düzenlemenin yaklaşık 35 bin kişinin istihdamını etkileyeceği öne sürüldü.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, “Tasarı, istihdamın, ihracatın düşmesi, enflasyonun artmasına neden olabilir.

Tasarıya ilişkin haberler çıktığından bu yana yatırımlar da işçi alımları da durdu. İşten çıkarmalar başladı. Kimse önünü göremiyor” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Eroğlu, bu ürünlere alternatif sunulan çözümlerin çevreye daha fazla zarar verdiğini, maliyetinin ortalama 3 kat daha fazla olduğunu savundu.

Eroğlu, şunları söyledi: “Kağıt pipet, plastik pipete göre 5-7 kat daha pahalı. Bambu bazlı ürünler ise ithal ağırlıklı. Türkiye’de yetiştirilmeyen bir ürünün alternatif olarak sunulması bile tasarının ne kadar hazırlıksız yapıldığının kanıtı. Ayrıca yükselen maliyetler tüketiciye de yansır. Alternatif ürünler kaynaklı fiyat artışı su, süt, peynir, kahve gibi günlük tüketim ürünlerinde hissedilecek. Cam ambalajlı ürünlerin maliyeti plastiğe göre daha yüksek ve bu fiyatlara yansıyor.”