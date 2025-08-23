Tek mahalle iki fiyat

Malatya'daki 187 dükkân ile Çeşme, Alaçatı, Ankara ve Aydın’daki 15 değerli kamu arazisinin takasında kamunun 1,3 milyar TL’lik zarara uğratıldığı öne sürüldü. Kamu zararına yol açtığı belirtilen zarara konu takasta kullanılan Çeşme’deki kamu arazisine komşu araziye biçilen değer, iddiaların haklılığını gözler önüne serdi.

Malatya’daki eski Şire Pazarı’nın yenilenmesi için 2020’de açılan ihaleyi Ankara merkezli İş-Kaya Yapı kazandı. Firma 187 dükkân inşa ederek TOKİ’ye teslim etti. Dükkânların karşılığında firmaya, Çeşme, Alaçatı ve Didim’in de aralarında olduğu önemli turistik merkezlerden, toplam değeri 2 milyar 55 milyon TL’lik arsa verildi. Malatya’daki dükkânların değeri ise 1 milyar 860 milyon TL olarak hesaplanarak aradaki fark firmadan alındı. Kamuoyuna, “Ballı takas” olarak yansıyan takası inceleyen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 1,3 milyar TL’lik kamu zararı ortaya çıktığını savundu.

Bakırlıoğlu’nun, “Devlet 1,3 milyar TL’lik zarara uğratıldı” iddiasının haklılığını ortaya koyan yeni belgelere ulaşıldı. Çeşme 16 Eylül Mahallesi’nde trampaya konu edilen bir araziye yalnızca 850 metre mesafedeki başka bir kamu taşınmazının Özelleştirme İdaresi tarafından açık artırma usulüyle satışa çıkarıldığı öğrenildi. Malatya’daki dükkân karşılığında trampaya dâhil edilen Çeşme 16 Eylül Mahallesi’ndeki 13 bin metrekarelik araziye GEDAŞ tarafından 404,2 milyon TL bedel biçilirken komşu 4 bin metrekarelik araziye 331 milyon TL teklif verildiği ortaya çıktı.

‘BÜYÜK PEŞKEŞ’

Özelleştirme İdaresi’nin internet sitesinden duyurulan açık artırma ilanı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, trampaya konu edilen arazinin metrekaresine 31 bin TL değer biçilirken açık artırmayla satılan komşu arazinin metrekaresine biçilen değer 81 bin TL oldu. Arsaların metrekare fiyatı arasındaki uçuruma dikkati çeken Bakırlıoğlu, şunları söyledi: “Nasıl böyle bir fark ortaya çıkabilir? Aynı mahallede bir birine emsal iki hazine arazisinin değeri arasında metrekarede 50 bin TL’lik fark var. Eğer trampa arazisi gerçek değeri üzerinden hesaplanmış olsaydı, ortaya 1 milyar 56 milyon TL’lik bir rakam çıkacaktı. Denize yakınlık nedeniyle yüzde 15’lik bir değer farkı olduğunu hesaba katarsak dahi en az 500 milyon TL’lik kamu zararı söz konusu. İktidar her fırsatta, ‘Kamunun malını koruduğunu’ söylüyor ama gerçek ortada. Bu ballı takasta ortaya çıkan milyarlarca liralık kayıp aslında Türkiye’deki büyük rant düzeninin küçük bir örneğidir. Bulunduğumuz suç duyurusunun sonuçlarını da takip ediyoruz.”