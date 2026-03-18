Tek penaltı için 226 kilometre: Süper Amatör Lig'de sıra dışı maç

Edirne Süper Amatör Lig’de İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında 1 Mart’ta oynanan ve uzatma dakikalarında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen karşılaşma, yalnızca penaltı atışının tamamlanması için yeniden oynandı.

Karar doğrultusunda Yeniimaretspor kafilesi, penaltıyı kullanmak üzere İpsala’ya gitmek için yola çıktı. İşlerinden izin almak zorunda kalan futbolcular, kentin farklı noktalarından araca dahil olurken, yaklaşık 113 kilometrelik yolculuk sonrası İpsala Stadı’na ulaştı.

"KARAR ŞAŞIRTTI"

Takımın forveti Onur Istık, yaşanan süreci “ilkokulda teneffüste yarım kalan penaltılar” benzetmesiyle değerlendirirken kulüp başkanı Şahin Kırbiç ise hükmen galibiyet beklediklerini ancak alınan kararın kendilerini şaşırttığını ifade etti.

İpsala Stadı’nda hakem Cem Serin’in düdüğüyle kullanılan penaltıda Onur Istık topu ağlara gönderdi. Bu golle Yeniimaretspor sahadan 4-3 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

226 KİLOMETRELİK YOLCULUK

Karşılaşmayı İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Mehmet Kerman da tribünden takip etti. Maçın ardından futbolcular aynı gün Edirne’ye döndü. Yeniimaretspor, tek penaltı için toplamda 226 kilometre yol kat etmiş oldu.

Karşılaşmanın tatil edilmesine ise uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmeyi reddetmesi neden olmuştu. Hakem bu gelişmenin ardından maçı tatil ederken maçın yalnızca penaltı atışıyla tamamlanmasına karar verilmişti.