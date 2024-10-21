Tek seçenek düzenin yıkılması

Haber Merkezi

SOL Parti Sivas İl Örgütü, “Sağlıklı çevre, mutlu gençlik, temiz siyaset için ne yapılmalı?” başlıklı bir panel düzenledi. Panelde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Ruşen Sünbüloğlu, Sivas başta olmak üzere sermayenin çevreye yönelik saldırılarına dikkat çekerek çözüm önerilerini ve mücadele yöntemlerini konuştu.

Eğitim-Sen MYK Üyesi Evrim Gülez de iktidarın gerici Maarif Modeli uygulaması ve sakıncaları üzerine sunum gerçekleştirdi. Gülmez, iktidarın son dönem artan gerici saldırılarına ve tarikatların her geçen gün artan etkisine dikkat çekerek laikliğin önemine vurgu yaptı.

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise AKP iktidarının neden olduğu açlık ve sefalete karşı birleşik mücadelenin önemine dikkat çekerek ortak mücadele yöntem ve olanaklarını tartıştı.

Başer, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Yolu yok tek seçenek bebek katili, kadın katili, genç, çocuk, işçi-emekçi katili, hayvan- doğa katili ölüm rejim yıkılmalı. Bunu yıkacak tek güç örgütlü halk gücüdür. Bunun için her yerde birleşik devrimci mücadele. 1993 de halkın birleşik devrimci mücadelesi olsaydı 2 Temmuz’lar olmazdı. Mahir Çayan'ın söylediği gibi onlar bir avuç, biz ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz hiç bir şey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır.”

Panelin ardından müzisyen, şair ve yazar Muzaffer Özdemir, türküleriyle etkinliğe renk kattı.