Tek tek not ettik

Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi” İstanbul’da toplandı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Türkiye-Almanya dostluk antlaşmasının 101. yılına denk gelen zirvede, ilk olarak Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu.

TAMAMEN SİYASİ

İmamoğlu’nun mesajını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün okudu. İmamoğlu, cezaevinden yolladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fikir önderi olmaktan büyük onur duyduğum, Türkiye’nin ve Almanya’nın yerel yönetimlerini bir araya getiren bu önemli toplantıda, ne yazık ki sizlerle bir arada bulunamıyorum. Çünkü; hukuki değil, tamamen siyasi nedenlerle, hiçbir kanıta dayanmayan suçlamalarla tutsak edilmiş durumdayım. Sizlere, Silivri’deki hücremden en sıcak sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Dünya, yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde, ülkelerin ve dünyanın geleceğini demokrasinin yanında mı yoksa karşısında mı yer alacakları belirleyecek. Mücadele, halk ile oligarklar; demokrasi ile tek adam rejimleri arasında yaşanacak. Tüm dünyada demokrasi bloğunu güçlendirmemizin, daha barışçıl ve huzurlu bir gelecek için kritik önem taşıdığına inanıyorum.

DESTEK ÇIKIŞLARI

Türkiye’de, başta gençler olmak üzere, her kesimden yurttaşımız demokrasiye, adalete ve milli iradesine sahip çıkmak için sesini yükseltiyor. Tüm dünyada bu sese destek veren birçok ülke ve kent olduğunu görüyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz. Türkiye ile Almanya arasında çok uzun yıllara dayanan sıkı bir dostluk ve iş birliği var. Bu iş birliğinin daha da gelişmesi, iki ülkeye ve kentlerimize fayda sağlayacak ortaklıkların artması, en büyük dileğimizdir. Bunun da ön koşulu, hiç şüphesiz güçlü bir demokrasi, hukuk güvencesi ve istikrarın sağlanmasıdır. Gelişmiş bir demokrasiye sahip bir Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne önemli katkılar sunacağı açıktır ve gerçektir. Bugünkü buluşmanın, ülkelerimiz ve yerel yönetimlerimiz için faydalı çıktılar sunmasını diliyor, en yakın zamanda bir araya gelebilmek ümidiyle, hepinize bir kez daha selamlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı."

Berlin Belediye Başkanı Wegner, video mesajında şunları söyledi: "Yüzbinlerce Berlinli vatandaşımızın kökenleri Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a dayanıyor. O insanlar, çalışmaları ve katkılarıyla Berlin’i zenginleştiriyor… Bu şartlarda dostumuz Ekrem İmamoğlu’nun aramızda olmamasından büyük üzüntü duyuyorum. Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ise, “Alman Şehirler Birliği, bu zirvenin yapılmasına çok önem verdi. Ekrem İmamoğlu’nun aramızda olmamasından büyük üzüntü duyuyorum” diye konuştu.

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EVİNDE ARAMA YAPILDI

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Kazdağları’ndaki yazlık evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı öne sürüldü. Avukatları, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz ederken, yeni bir gelişme yaşandı. İHA’nın aktardığı habere göre, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait Kazdağları’ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

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ZULME KARŞI SIRA SİZDE

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, gençler için MHP’ye seslenerek, "Adaletin olmadığı yerde hiçbir çözüm ve barış girişimi başarıya ulaşamaz" dedi. Vekillere de çağrı yapan İmamoğlu, "Meclisi etkisiz hale getiren bu sistemin geldiği son noktada; gençlere gösterilen zulme karşı şimdi sıra sizde" ifadelerini kullandı.