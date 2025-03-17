Tek teker üzerinde motosiklet kullanan 2 sürücü yakalandı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU’da ön tekerini kaldırıp motosiklet kullanan ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan 2 sürücü, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 sürücünün ehliyetlerine ve motosikletlerine de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tek teker üzerinde trafikte tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan 2 sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 35 YIK 50 plakalı motosikletin sürücüsü D.M.K.'yi (22) Bahçelievler Mahallesi’nde, 06 CZU 282 plakalı motosikletin sürücüsü O.U.E.'yi de Kültür Mahallesi’nde yakaladı. 2 sürücü gözaltına alınırken, ehliyetlerine ve motosikletlerine el konularak 70 bin TL para cezası kesildi.

D.M.K. ve O.U.E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI