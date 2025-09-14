Tek teklifli ihale için iki kat bedel

İlayda SORKU

İzmir’de faaliyet gösteren Bur Ticaret şirketi, Ege Üniversitesi Hastanesi’nin mamografi cihazı ihalesiyle yüzbinlerce doları cebine koydu. Ege Üniversitesi Hastanesi, diğer üniversite hastanelerinde yaklaşık 370 bin dolara alınan mamografi cihazı için açtığı ihaleyi 793 bin 580 dolara Bur Ticaret’e verdi. Böylece şirket yüz binlerce dolar kazanç sağladı.

İhale, haziran ayında gerçekleştirildi. Katılmak isteyen altı firmanın teklifleri geçersiz sayıldı. Tek geçerli teklif sahibi olan Bur Ticaret, ihaleyi aldı. Ardından dört ayrı firma altı kez şikâyette bulundu ve ihaleye itiraz etti. Ancak Kamu İhale Kurumu (KİK) itirazları reddetti.

EGE ZENGİN ETTİ

Bur Ticaret, 2017’den bu yana kamudan toplam 74 ihale aldı. Şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli 402 milyon 364 bin 972 liraya ulaştı. Alınan ihalelerin 40’ı Ege Üniversitesi’nden oldu. Üniversitenin hastanesi ve döner sermaye başkanlığı üzerinden gerçekleşen ihalelerin toplam bedeli 393 milyon 448 bin 928 lira değerinde.

Öte yandan karşılaştırmalı incelemeler de kamu zararını ortaya koydu. Aynı mamografi cihazı diğer üniversitelerce şu fiyatlara satın alındı:

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi: 368 bin dolar,

İstanbul Üniversitesi Hastanesi: 396 bin dolar,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi: 397 bin dolar.

Hastanesi’nin paylaştığı teknik şartnamede cihazla birlikte yapay zekâ teşhis yazılımı talep edilirken Ege Üniversitesi’nde bu yazılım da istenmedi. Yazılımın değeri yaklaşık 30 bin dolar; yani Hacettepe fiyatından yazılım bedeli çıkarıldığında ihale 330 bin dolar bandında bile yapılabilirdi. Buna rağmen ihaleyle birlikte en az 450 bin dolar kamudan şirketin kasasına aktı.