Tek tuşla aracını indirip, kaldıran Tofaş’cıya ceza uygulandı

Hatay’da aracına yönetmeliğin dışında ‘air’ taktıran Tofaş sürücüsüne 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte trafik düzenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun İlçesinde polis ekipleri tarafından 26 Mayıs tarihi ile 2 Haziran tarihleri arasında standart dışı plaka takan, plakayı saklayan, plakada değişiklik yapan, plakasız kullanan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran yüksek sesle müzik dinleyen ve kamunun huzurunu bozan motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde yönetmelikte belirtilen dışında aracında teknik değişiklik yaptıran Tofaş’cı polis ekiplerinin kontrolüne takıldı. Yapılan kontrollerde Tofaş’ta ‘air’ ismi verilen ve tek tuşla aracın yere olan mesafesini ayarlayan sistem olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne yönetmelikte belirtilen dışında teknik değişiklik yapmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.