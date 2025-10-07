‘Tek yetki’ hukuka aykırı!

Ebru ÇELİK

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için tüm yetkilerin halkın güvenmediği AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na devredilmesinin ardından karara itiraz eden Şahintepelilerin mücadelesi sonuç verdi. Kartoğlu’na AKP’li belediye meclis üyeleri tarafından verilen ‘dev yetki’ kararı için imza kampanyası başlatıp dava açan mahalleliler, kazanımlarını mahkemenin verdiği “yürütmeyi durdurma kararı” ile aldı.

İLK KAZANIMLARI DEĞİL

Geçtiğimiz Haziran ayında Başakşehir Belediyesi Meclis toplantısında oy birliği ile 6306 sayılı afet riski kanunu kapsamında yapılacak rezerv alan ilan edilen/ edilecek bölgelerdeki iş ve işlemler ile ilgili protokol yapmak üzere tek imza yetkisi AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na verildi. Yıllardır “Kanal İstanbul” adı altında mahallelerinden sürülmek istenen, tapuları habersizce bölünen Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi üyeleri, Belediye Meclis toplantısını takip etmelerinin ardından Şahintepe’de imza kampanyası başlattı.

Bu süreçte kapı kapı komşularını gezen ve bilgilendiren, imza standı açtıkları günler zabıtaların şiddetine uğrayan Şahintepeliler, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne sundukları dilekçelerle Kartoğlu’na verilen dev yetkiye itiraz etti. Halkın yanı sıra Başakşehir CHP Milletvekilleri de mahkemeye itiraz da bulundu. Mahkeme “Dava konusu rezerv ve riskli yapı alanlarına ilişkin dava sonuçlanıncaya kadar mülkiyet hakkına zarar verilebilecek, işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç zararların doğabileceği açıktır. Hukuka aykırı olan dava konusu işlemin uygulanması halinde zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” diyerek yapılan eylemin hukuka aykırı olduğunu da ayrıca belirtti.

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi’nin gönüllü avukatı Korkmaz Aslan, Şahintepe halkının dava açmasındaki en büyük nedenin AKP’li Belediye Başkanı’na güvenmemelerinden kaynaklı olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Kartoğlu’na çok kapsamlı bir yetki devri yapıldığına dikkat çeken Aslan, “Daha önce açmış olduğumuz bu belediyenin şirketine devredilen yetkilerle ilgili davalar vardı ve onların tamamını iptal ettirmiştik zaten. Belediye başkanı yetkileri kendi üstüne aldı, bir de buradan zorlayacak. Her yerde yapılıyor, ben de yaparım dedi ama dediğim gibi daha kapsamlı ve yetkisi olmayan mahallelerde de, belediyenin yetkisi, Bakanlığın yetkisi olmayan mahallelerde de 6306’dan kaynaklı kendisini hukuka aykırı bir şekilde yetkilendirmiş” dedi.