‘Tek yolumuz AKP’den kurtulmak’

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen MYK ve PM toplantılarında 2025 yılının yol haritası hazırlandı. Asgari ücret ve erken seçim, toplantının en önemli gündem maddeleri oldu. Edinilen bilgiye göre, AKP’yi Kasım 2025’te bir erken seçime zorlamak konusunda fikir birliğine varıldı. Bu kapsamda işçilerin yoğun yaşadığı kentler başta olmak üzere saha çalışmalarının hızlandırılacağı dile getirildi.

2025 yılının ilk MYK toplantısında, görevlendirmelerin yapılacağı ve vekillerin tam kadro sahaya ineceği belirtildi. CHP kaynakları, tematik mitinglere 2025 yılında devam edileceğini de dile getirdi.

CHP kaynakları şunları söyledi: “Erdoğan, ilk kongrelerinde Halep anlatıyor, Suriye’deki kentlere plaka takıyor. Halkın bunlara karnı tok. Bizim pazarda konuştuğumuz insanlar da ‘Kiramı bu asgari ücretle nasıl ödeyeceğim?’ diye soruyor. Bunun tek yolu AKP iktidarından kurtulmaktır. Bu tepkiyi örgütlememiz, partiyi iktidara taşımamız gerekiyor.”

CHP yönetiminin 2025 yılının başında, sendikalarla görüşerek, “Yeni asgari ücret tespit komisyonu kurulsun” önerisi üzerinde tartışacağı da öğrenildi. CHP’nin ayrıca, yılın ilk aylarında asgari ücret çalıştayı da düzenleyeceği bildirildi. Bazı belediyelerin örnek projelerinin, merkezi yapıya kavuşturularak tüm CHP’li belediyelere yaygınlaştırılacağı kaydedilirken iktidarın SGK borçları üzerinden belediyelere yönelik baskısının da gelir artırıcı faaliyetler ile aşılacağı vurgulandı.