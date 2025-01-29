Tekel arazisiyle köşeyi döndü!

AKP, 22 yılda kamu varlıklarını birer birer sattı. Devlete ait fabrika, tesis, şirket veya arazileri alan yandaşlar ise hızla zenginleşti.

Megakent İstanbul’un en değerli bölgelerinden birinde olan Beykoz’da Boğaz kıyısındaki Tekel Paşabahçe Fabrikası ile arazi 2012’de özelleştirme adı altında satıldı. Araziyi 355 milyon TL teklif veren AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) aldı.

Torunlar GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada araziye dair değerleme raporunu paylaştı. 2012’de 355 milyon TL’ye alınan 70 bin metrekarelik arazinin güncel değerinin KDV dâhil toplam 5 milyar 251 milyon 680 bin TL olduğu belirtildi. Arazi üzerine yalı, rezidans ve 129 odalı otel inşa edileceği açıklandı. Otelin 2028 yılında hizmete gireceği de ifade edildi.

Aziz Torun

DENİZE 170 KAZIK

Torunlar GYO, 2019 yılında arazinin önündeki deniz alanına kazık çakmak için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay almıştı. Şirket, İstanbul Boğazı’nda yer alan arazisinin önüne 170 adet çelik borudan oluşan kazık çakılacağını belirtmişti. Eski Tekel Fabrikası’na ait 2 bin 888 metrekare büyüklüğünde alana sahip iskele ve rıhtım alanı olduğu belirtilerek ilave kazıklar ile bin 46 metrekarelik alan artışı yapılacağı, bu şekilde iskele ve rıhtım alanının toplam 3 bin 935 metrekareye çıkarılacağı açıklanmıştı.

İŞ CİNAYETİYLE HATIRLANIYOR

Öte yandan Aziz Torun’un Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadyumu’nun yerine yaptığı rezidans inşaatında 10 işçi hayatını kaybetmişti. Torun daha önce verdiği bir röportajda, Erdoğan'la ilişkisi hakkında “Tayyip Bey ile hukukumuz, dostluğumuz var. Aynı vapurla okula giderdik” ifadelerini kullanmıştı. Torun, AKP iktidarı döneminde zenginliğine zenginlik katan isimler arasında yer alıyor.