Tekel bayi saldırısı: Adliyeye sevk edilen 8 kişiden Tarık Özer'in ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Tarık Özer'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tarık Özer'in, "Benden 1 milyon 350 bin liralık demir almışlardı. İki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senedin parasını alamayınca avukatlarıma gerekli işlemi yapmalarını istedim" dediği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Murat Özer, 1 Ağustos'ta sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Esenyurt'ta, tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 8 kişiden Tarık Özer'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Tarık Özer'in, üç kere bakkaldan peynir ekmek almak için dışarı çıktığını, her seferinde bakkalda bulunan televizyonda kendi fotoğrafını gördüğünü söylediği belirtildi. İki şüphelinin yerlerini tespit eden cinayet büro amirliğine bağlı ekiplerin operasyon düzenleyerek göz altıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Tarık Özer'in "Onlara geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon 350 liralık inşaat demiri sattım. Onlarla iki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parçada olsa ödediler. Ancak ikinci senet bir türlü ödenmedi. Araya birkaç kişi sokup ödemeleri için ikna etmeye çalıştım. Yine ödemeyince avukatlarıma alacağımı tahsil etmeleri için talimat verdim" dediği öğrenildi.

"ÖNCE ÖNEMSEMEDİM. SONRA KONUŞMAYA KARAR VERDİM"

İcra davası açıldığında sosyal medya üzerinden hakkında paylaşımlar yapıldığını bunu kendisinin ilk gördüğüne önemsemediğini söyleyen Tarık Özer'in "Ancak eve gittiğimde bu paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde amacımız tamamen konuşmaktı. İçeri girip babalarını sorduk. Telefon ettiler ancak açılmadı. Sonra ortam bir an da gerginleşti" dediği belirtildi.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Olay anında ilk silahı karşı tarafından çektiğini ve ateş ettiğini belirten Tarık Özer'in "Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. O an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ortalık sakinleşince yaptıklarımın farkına vardım. Çok üzgünüm" dediği ifade edildi.

SİLAHLAR RUHSATLI VE MURAT ÖZER'E AİT

Öte yandan olayda kullanılan silahların daha önce yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Murat Özer'e ait olduğu tespit edildi. Bu silahlardan bulundurma ruhsatlı olanın olay sırasında Tarık Özer'de taşıma ruhsatlı olanın ise Murat Özer'de olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 8 Temmuz'da gece saatlerinde, bir tekel bayisine giden saldırganların biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ve Yusuf Erzen'e ateş etmişti.

Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, 4 saldırgan ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişi gözaltına alınmıştı.

MURAT ÖZER TUTUKLANMIŞTI

Yapılan sabıka kaydı sorgulamasında Tarık Özer'in 1, Murat Özer'in 3, Servet Özer'in ise 9 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Murat Özer, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

1 Ağustos'ta emniyete götürülen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli, bugün, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.