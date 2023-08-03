Tekel bayi saldırısı: Adliyeye sevk edilen Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer hakkında tutuklama talebi

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Murat Özer, 1 Ağustos'ta, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

İstanbul Esenyurt'ta, tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 8 kişiden Tarık Özer'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Diğer şüphelilerin ise savcılık ifadeleri devam ediyor.

SALDIRGANLARIN YAKINLARI ARASINDA ADLİYE'DE KAVGA

8 kişinin Büyükçekmece Adliyesi’nde devam eden soruşturma sırasında şahısların yakınları henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iddia edildi. Tartışma nedeniyle şahıslardan 1’i polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslardan birinin gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

Tarık Özer, emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu belirterek, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasına 1 milyon 350 bin lira değerinde inşaat demiri sattığını, ödemenin iki senetle yapılması konusunda anlaştıklarını, ilk senedin ödendiğini ancak ikinci senedin zamanında ödenmemesi üzerine yasal yollara başvurduğunu aktardı.

YAŞANANLARI HATILAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İcra ile ilgili tebligat ulaştığında da Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını ifade eden Tarık Özer, yapılan paylaşımı önemsemediğini ancak oğlu ve kardeşiyle görüştükten sonra bu konuyla ilgili konuşmak için tekel bayisine gittiklerini söyledi.

Tarık Özer, çıkan tartışma sırasında silah sesi duyduğunu, kardeşi ya da oğlunun vurulduğunu düşünerek silahı aldığını savunarak, sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne sürdü.

İNŞAATTA SAKLANMIŞLAR

Olay günü Tarık Özer'in oğlu Azat Özer, kardeşi Murat Özer ve kuzeni Servet Özer ile birlikte tekel bayisine gittikleri, olayın ardından kaçan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in bir süre Büyükçekmece'de yine kendilerine ait bir inşaatta saklandıkları belirlendi.

Yiyecek bir şeyler almak için dışarıya çıkan Tarık Özer'in, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

SİLAHLAR RUHSATLI VE MURAT ÖZER'E AİT

Öte yandan olayda kullanılan silahların daha önce yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Murat Özer'e ait olduğu tespit edildi. Bu silahlardan bulundurma ruhsatlı olanın olay sırasında Tarık Özer'de taşıma ruhsatlı olanın ise Murat Özer'de olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 8 Temmuz'da gece saatlerinde, bir tekel bayisine giden saldırganların biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ve Yusuf Erzen'e ateş etmişti.

Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, 4 saldırgan ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişi gözaltına alınmıştı.

MURAT ÖZER TUTUKLANMIŞTI

Yapılan sabıka kaydı sorgulamasında Tarık Özer'in 1, Murat Özer'in 3, Servet Özer'in ise 9 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Murat Özer, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

1 Ağustos'ta emniyete götürülen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli, bugün, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.