Tekel bayi saldırısı: Gözaltı 9'a yükseldi, saldırganların ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayi saldırısıyla ilgili gözaltına alınan Tarık Ö.'nün, emniyetteki ifadesinde, "WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Pişmanım" dediği belirtildi. Murat Ö. ve Servet Ö. de Türkcan Erzen'in kendilerine borcu olduğunu, konuşmak için gittiklerini ancak olayların bir anda kontrolden çıktığını söyledi. Öte yandan 4 saldırgana yardım ettiği tespit edilen 5 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ilk ifadesi ortaya çıktı.

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden saldırganların biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada 4 saldırgan ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişi gözaltına alındı.

SALDIRGANLARIN SUÇ KAYDI VAR

Yapılan sabıka kaydı sorgulamasında Tarık Ö.'nün 1, Murat Ö.'nün 3, Servet Ö.'nün ise 9 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Tarık Ö'nün emniyetteki ifadesinde, "WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Pişmanım" dediği belirtildi.

"İKİ AİLE ARASINDA DEMİR TİCARETİ VARDI"

İki aile arasında demir ticareti olduğunu ifade eden Tarık Ö, şunları söyledi:

“625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Türkcan Erzen WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Yaptığı durum paylaşımına sinirlenip konuşmak üzere adrese gittim. Niyetim konuşmaktı. Dükkanda bulunan oğlundan babasını aramasını istedik ama o karşı çıkınca olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim.”

Murat Ö. ve Servet Ö. de Türkcan Erzen'in kendilerine borcu olduğunu, konuşmak için gittiklerini ancak olayların bir anda kontrolden çıktığını söyledi.

Saldırganların emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta, 28 Temmuz gece saatlerinde, bir tekel bayisine giden saldırganların biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ve Yusuf Erzen'e ateş etmişti.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.