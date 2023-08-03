Tekel bayi saldırısında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısıyla ilgili gözaltına alınan Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan Murat Özer ise 1 Ağustos'ta sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Esenyurt'ta, tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta 8 Temmuz'da gece saatlerinde, bir tekel bayisine giden saldırganların biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ve Yusuf Erzen'e ateş etmişti.

Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, 4 saldırgan ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişi gözaltına alınmıştı.

MURAT ÖZER TUTUKLANMIŞTI

Yapılan sabıka kaydı sorgulamasında Tarık Özer'in 1, Murat Özer'in 3, Servet Özer'in ise 9 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Murat Özer, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

1 Ağustos'ta emniyete götürülen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli, bugün, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.