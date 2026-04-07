Tekellerin hedefi nadir topraklar!

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde, nadir toprak elementleri açısından zengin olan bölgede Akyüz Madencilik'in demir madenini genişletme planı halkın yoğun tepkisiyle karşılandı.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, maden için verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptal edilmesini talep ederek "Uluslararası sermaye topraklarımızı mahvedecek" diye konuştu.

Kuluncak’ta uzun süredir sınırlı ölçekte faaliyet gösteren demir madeni, planlanan kapasite artışıyla birlikte tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Halk, projenin yalnızca bugünü değil, geleceği de ipotek altına alacağını belirterek projeye tepki gösterdi. Söz konusu maden sahası genişletmesine ilişkin verilen ÇED olumlu kararının iptali için açılan dava kapsamında Malatya 3. İdare Mahkemesi, sahada bilirkişi keşfi yapılmasına hükmetti. Keşif geçen günlerde bölgede gerçekleştirildi.

Keşif sırasında yüzlerce kişi alanda toplanarak adeta bir çevre nöbeti tuttu. Kuluncak Çevre Platformu Başkanı Abbas Özdemir, BirGün'e yaptığı açıklamada “Kuluncak’a bağlı Konaktepe, Başören ve Göğebakan arasında, halk arasında ‘Kırmızı Tepe’ olarak bilinen bölgede daha önce küçük bir maden ruhsatı bulunuyordu. Ancak nadir toprak elementlerinin gündeme gelmesiyle alanı genişletmek istiyorlar. Akyüz Madencilik ÇED için olumlu rapor almıştı. Biz de buna karşı dava açtık” dedi.

CİDDİ RİSK

Bölgedeki endemik bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu hassas ekosistem üzerinde olduıunu anımsatan Özdemir, “Kırma eleme tesisi su kaynaklarına çok yakın. Su kaynaklarımız, doğamız, yaban hayat ve tarım arazilerimiz tehlike altında. Buradaki endemik bitkilerin yok olma tehlikesi var. Maden genişletildiğinde burada dinamit patlamaları ve kimyasal kullanımıyla birlikte ekosistem tamamen yok olacak” uyarısında bulundu. Yapılan bilirkişi keşfine de tepki gösteren Özdemir, "Yapılan keşif alınan ÇED olumlu kararının iptaline karşı dava açılmıştı. Mahkeme de sahada bilirkişi incelemesi talep etmişti. O yapıldı. Ancak burası şuan halen karla kaplı ve tam olarak gezilemiyor. Sağlıklı bir keşif değil. ÇED olumlu kararının iptalini bekliyoruz" diye konuştu.

Malatya’nın bu bölgesi, son dönemde nadir toprak elementleri açısından Türkiye’nin en zengin alanlarından biri olarak öne çıktığını anlatan Özdemir, şöyle devam etti: "Bölgede toryum, bor, kurşun, krom ve demir gibi elementlerin yanı sıra altın rezervleri de bulunuyor. Hatta uranyumun olduğu da söyleniyor. Buradan kurşun, demir, krom gibi demir madenleri var. Bu alanların uluslararası sermaye tarafından hedeflenmesinin önümüzdeki yıllarda bölgeyi ciddi bir çevresel ve sosyal riskle karşı karşıya bırakacak. Bu bölgede nadir 17 toprak elementinin 10'unun Kuluncak'ta olduğu ispatlanmış diye haberler alıyoruz. Proje sadece bir maden genişletme girişimi değil. Yöre halkı tedirgin. Maden için orada dinamit patlayacak, kimyasal kullanılacak. Çıkan maden demir madeni ve bu demir madeni. Amaç ileride nadir toprak elementlerinin bulunduğu alanı kapladığı için bir başka büyük sermayeye, holdingi burayı satmak. Uluslararası sermayeye açmayı amaçlıyorlar. Amaç burada vahşi madenciliği tamamen hayatın büyük şekilde hayata geçirmektir. Toprağımızı, suyumuzu vermeyeceğiz. Bu alanların geleceğini, sadece maden şirketlerinin kâr hırsına bırakmayacağız. Kuluncak’ta yaşamı ve doğayı savunmaya devam edeceğiz."