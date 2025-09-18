Tekelleşme küçük sanayiciyi yuttu

Ekonomi Servisi

2024 yılına ilişkin Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri, küçük sanayicinin tekelleşme karşısında üretim hayatlarına devam edemediklerini ortaya koydu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan istatistiklere göre orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 30,45’ten yüzde 29,59’a, düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı ise yüzde 43,07’den yüzde 41,34’e geriledi. Bu verilere karşılık yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,36’dan yüzde 2,48’e, orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı ise yüzde 24,12’den yüzde 26,60’a yükseldi.

SANAYİ KÜÇÜK, GERİLEME BÜYÜK

Verilere göre 1 ila 9 kişi arasında çalışsan sayısına sahip sanayi tesislerinde çalışan işçi sayısı bir yıl içinde 217 bin 809’dan 204 bin 671’e geriledi. Bu gerileme, aynı zamanda yüzde eksi 6,03 oranına denk gelen bir düşüş ile istatistik içinde en çok değişen oran oldu. 10 ila 49 çalışan arası personel bulunduran sanayi tesislerinde çalışan sayısı ise yüzde 1,27 azalarak 878 bin 955’ten 867 bin 790’a geriledi.

Yukarı yönde seyreden diğer üç grupta ise değişim şu şekilde gerçekleşti:

• 50 ila 99 çalışanı olan işyerlerinde çalışan sayısı 539 bin 90’dan 540 bin 450’ye,

• 100 ila 249 arasında çalışanı olan işyerlerindeki sayı 883 bin 122’den 894 bin 877’ye

• 250’den fazla çalışanın olduğu işyerlerinde ise 1 milyon 475 bin 301’den 1 milyon 499 bin 263’e yükseldi.

2023 ile 2024 yılları kıyaslandığında ise kapasite rapor sayısındaki azalışın oranı yüzde 3,28 oldu. Buna göre kapasite rapor sayısı 97 bin 346’dan 94 bin 150’ye geriledi. 2024 yılsonunda sanayi tesislerinde çalışan ortalama kişi sayısı ise 42,56 oldu.