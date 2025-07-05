Tekere dolanan etek kazaya neden oldu: 3 yaralı

Adıyaman’da, eteğin tekere dolanması sonucu devrilen elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf T., idaresindeki elektrikli bisikletin arka tekerine Fatma T’ye ait etek dolandı. Eteğin tekere dolanması sonucu elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak Örenli TOKİ mevkiinde devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Yusuf T., ile elektrikli bisiklette bulunan Fatma T., ve 6 yaşındaki Elif T., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.