Tekeri patlayan motosiklet metrelerce sürüklendi

Bartın’da tekeri patlayan motosiklet devrildi. Motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu, yaralandı.

Bartın-Amasra kara yolunda, Amasra istikametine gitmekte olan motosikletin tekeri patladı. Devrilen motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.



