Tekeri patlayan uçağın yolcu ve mürettebatı Antalya'da tahliye edildi

Tekeri patlayan uçağındaki yolcu ve mürettebat Antalya'da tahliye edildi.

Bakanlıktan Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın, saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.