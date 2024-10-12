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Tekeri patlayan uçağın yolcu ve mürettebatı Antalya'da tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Güncel
  • 12.10.2024 20:12
  • Giriş: 12.10.2024 20:12
  • Güncelleme: 12.10.2024 20:45
Kaynak: AA
Tekeri patlayan uçağın yolcu ve mürettebatı Antalya'da tahliye edildi

Tekeri patlayan uçağındaki yolcu ve mürettebat Antalya'da tahliye edildi.

Bakanlıktan Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın, saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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