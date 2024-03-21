Tekerin arkasına taş koymak isterken aracın hareket etmesiyle sıkışan genç hayatını kaybetti

Burdur’da yokuşta geri kaymaması için tekerin arkasına taş koymak isterken el freninin tutmaması sonucu kayan aracın altında kalan talihsiz genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Burdur’un Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuşta 15 RA 762 plakalı arabasını park ettikten sonra el frenini çekip aracı kaymasın diye arka tekerin altına taş koymak için otomobilin arkasına geçen Harun Sancı (26), aracın arkasındayken el freninin tutmaması nedeniyle geri doğru kayan otomobilin altında kalarak sıkıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda otomobil altından çıkarılan Sancı’nın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Harun Sancı’nın cenazesi morga kaldırıldı.