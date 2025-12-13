Giriş / Abone Ol
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 32 - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü: 59

  • 13.12.2025 20:49
  • Giriş: 13.12.2025 20:49
  • Güncelleme: 13.12.2025 20:49
BALIKESİR (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 59-32 yendi.

Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 30-10 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstün oyununu sürdüren TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmadan 59-32 galip ayrıldı.

