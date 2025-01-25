Tekerler müteahhit için dönüyor: 860 kilometre yola 3 bin 685 TL

AKP iktidarında hemen her alanda büyük hak gaspları ile karşı karşıya kalan yurttaşlar, paralı yollar nedeniyle ulaşım hakkını kullanırken dahi iki kere düşünmek zorunda kaldı. Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle en temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken on milyonlarca yurttaş, yüksek ulaşım maliyetlerine de katlanmak zorunda bırakıldı.

2024 yılında yapılan zamlarla astronomik boyutlara ulaşan yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretlerine 2025 yılında bir zam daha yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 13 Ocak’ta yapılan zam, yurttaşın ulaşım hakkına bir darbe daha vurdu.

SOYGUN

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun Manisa ve İstanbul arasında yaptığı yolculuk ise zamlar nedeniyle ulaşım maliyetlerinin astronomik boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Manisa’dan İstanbul’a giden ve aynı yolu kullanarak İstanbul’dan Manisa’ya dönen CHP’li Bakırlıoğlu, 3 bin 685 TL ödeme yaptı. Bakırlıoğlu, ulaşım için ödenen parayı, “Bu resmen soygun” sözleriyle değerlendirdi.

HER ADIMDA PARA

Bakırlıoğlu, 21 Ocak günü sabah saatlerinde yola çıktı. Otoyolu kullanan Bakırlıoğlu, ilk olarak Akhisar’dan girdiği ve Bursa Batı çıkışından çıktığı paralı yola 670 TL ödedi. Ardından ise Ovaakça girişinden Bursa Otoyolu’na giriş için Bakırlıoğlu’nun HGS’sinden bin 45 TL para çekildi.

Saat 11.30 ve 11.37’de Reşadiye ve Çamlık çıkışlarını kullanan Bakırlıoğlu, çıkış işlemleri sırasında sırasıyla 119 ve 33 TL ödeme gerçekleştirdi. Bakırlıoğlu, Aralık 2023-Ocak 2025 döneminde yüzde 318 oranında zamlanarak binek otomobiller için 795 TL’ye ulaşan Osmangazi Köprüsü’nden de geçti. Köprüye 795 TL ödeyen Bakırlıoğlu’nun Manisa-İstanbul arası gidiş-dönüş seyahati yakıt hariç 3 bin 685 TL tuttu.

UTANDIRAN TABLO

Ulaşım için ödediği astronomik ücreti değerlendiren ve iktidarın politikalarını eleştiren CHP’li Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

“İktidarın yarattığı ekonomik yıkımın faturası vatandaşa kesiliyor. Öğrencilerden, emekçilerden ve emeklilerden esirgenen kaynaklar, müteahhitler için kullanılıyor. Plansız şekilde verilen geçiş garantileri nedeniyle köprü ve yol müteahhitleri ihya olurken vatandaş daha da yoksullaşıyor. Manisa'da yaşayan asgari ücretli bir vatandaşımızın İstanbul’a gidip dönmesi, yakıtı hesaba katmazsak 3 bin 685 TL. Her fırsatta, ‘Yol yaptık’ diye övünenler bu tablodan utansınlar. AKP, fahiş ücretlere karşı vatandaşa, ‘Boykot edin’ diyor. Peki güzel, edelim. Ama boykot edip eski yolu kullansak da bu para verilen garantiler nedeniyle yine hazineden karşılanmayacak mı? Yani bizim vergilerimiz ile bizim cebimizden çıkmayacak mı?”

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CEP YAKAN ÜCRETLER

13 Ocak 2025 itibarıyla zamlanan köprü, tünel ve otoyolların geçiş ücretlerinde dönemler itibarıyla yaşanan değişim şöyle:

• 1015 Çanakkale Köprüsü: Aralık 2023’te 205 TL olan geçiş ücreti 597 TL’ye,

• Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Aralık 2023’te 20 TL olan geçiş ücreti 80 TL’ye,

• Osmangazi Köprüsü: Aralık 2023’te 190 TL olan geçiş ücreti 795 TL’ye,

• Avrasya Tüneli: Aralık 2023’te 53 TL olan geçiş ücreti, 225 TL’ye fırladı.

Yurttaşı yola çıkarken iki dere düşünmek zorunda bırakan fahiş ücretlerin ardından merkezi yönetimin yol ve köprü gelirleri, (TL) 2024 yılında kayıtlara, aylara göre şöyle yansıdı: