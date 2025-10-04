Tekfen Holding'in çoğunluk hissesi TMSF'ye geçti

Berker ailesinin Tekfen Holding’deki yüzde 25,23’lük hissesi Can Holding’e devredildi.

Söz konusu hisse devri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında izne tabi olduğu için Rekabet Kurumu’na yapılan başvurunun ardından süreç resmen tamamlandı. Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayın alınmasıyla birlikte Berker ailesinin elinde bulunan hisseler Can Holding’e devredildi.

Böylece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Can Holding, Tekfen Holding’deki payını önemli ölçüde artırarak şirketin en büyük hissedarı oldu.

Hisse devrine ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş. (Can Kültür AŞ) tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde yapılan bildirim ile Meltem Berker ve Nilgün Şebnem Berker arasında; Şirketimiz sermayesinin %25,23 oranındaki kısmını temsil eden 93.367.143 adet payın, devralınmasına ilişkin olarak 10.04.2025 tarihinde anlaşmaya varıldığı ve aynı tarihte taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalandığı, bu pay devir işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında izne tabi bir devir işlemi olduğu, bahse konu pay devrine ilişkin iznin alınması için usulüne uygun bir şekilde Rekabet Kurumuna gerekli başvuru yapılacağı açıklanmış idi.

Aradan geçen süre içinde Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 10.09.2025 tarihli ve 2025/7178 D. İş sayılı kararıyla aralarında Can Kültür A.Ş.'nin de bulunduğu çok sayıda şirket için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirilmiştir.

TMSF Fon Kurulu tarafından atanan Can Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Şirketimize yapılan bildirime göre; Rekabet Kurumu'nun yukarıda belirtilen başvuruyu onaylamasını takiben Şirketimiz sermayesinin %25,23'ünü temsil eden hisse devir işlemleri taraflar arasında tamamlanmış olup, Can Kültür AŞ'nin Şirketimiz sermayesi içindeki payı %17,56'dan %42,796'ya ve toplam 158.345.113,57 adet hisseye yükselmiştir."