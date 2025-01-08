Tekila fiyatları 2025 | Güncel

2025 yılına ait en güncel tekila fiyatları ne kadar? Olmeca Gold tekika fiyatları ne kadar? Don Juan tekila fiyatları ne kadar En ucuz 35'lik tekila fiyatı ne kadar? İşte 2025 yılı için en güncel tekila fiyatları...

2002’de 70’lik tekilanın fiyatı 8 TL civarındayken aradan geçen 23 yılda fiyat yüzde 10 bini aşkın artışla 1.000 liraya fırladı. Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor. Listede belirtilen fiyatlar, firmalar tarafından resmi olarak tavsiye edilen perakende tekila satış fiyatlarıdır. Perakendeciye göre fiyatlarda az da olsa artış ya da azalış gözlenebilir.

TEKİLA FİYATLARI 2025

Tekila fiyatları 2025 güncel listesi şu şekilde:

2025 OLMECA TEKİLA FİYATLARI

35'lik Olmeca Silver Tekila: 625 TL

50'lik Olmeca Silver Tekila: 875 TL

70'lik Olmeca Silver Tekila: 1.150 TL

100'lük Olmeca Silver Tekila: 1.600 TL

35'lik Olmeca Gold Tekila: 675 TL

70'lik Olmeca Gold Tekila: 1.250 TL

70'lik Olmeca Dark Chocolate Tekila: 1.050 TL

70'lik Olmeca Altos Reposado Tekila: 1.750 TL

70'lik Olmeca Altos Plata Tekila: 1.600 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2025 AVION TEKİLA FİYATLARI

70'lik Avion Reposado Tekila: 2.800 TL

70'lik Avion Silver Tekila: 2.450 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2025 CODIGO TEKİLA FİYATLARI

70'lik Codigo Blanco Tekila: 1.800 TL

70'lik Codigo Reposado Tekila: 1.950 TL

70'lik Codigo Rosa Tekila: 2.500 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2025 DON JULIO TEKİLA FİYATLARI

70'lik Don Julio BlancoTekila: 2.300 TL

70'lik Don Julio Reposado Tekila: 2.500 TL

70'lik Don Julio Anejo Tekila: 2.750 TL

70'lik Don Julio 1942 Tekila: 12.000 TL

08.01.2025 tarihinde güncellenmiştir.

Tekila fiyatları 2025’te ne kadar oldu?

1 Ocak 2025 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir tekilanın ortalama fiyatı 1.200 TL'dir.

2025’te en ucuz tekila fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en ucuz tekila fiyatı Olmeca Silver'a aittir. 35’lik Olmeca Silver Tekila'nın fiyatı 625 TL olarak belirlenmiştir. En ucuz 100'lük tekila ise yine Olmeca Silver'a aittir ve 1.150 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik tekilalarının fiyatları ortalama 800 TL’den, 70'likler ise ortalama .1300 TL başlamaktadır.

2025’te en pahalı tekila fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en pahalı tekila unvanı, Don Julio ürününe aittir. Don Julio 1942 tekila 2025’te 70'lik 12.000 TL olarak belirlenmiştir.

35’lik tekila fiyatları ne kadar?

2025’te 35’lik tekila fiyatları 299 TL’den başlayıp 600 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

100’lük Olmeca Gold tekila fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Olmeca Gold tekila fiyatı 1.250 TL olmuştur.

100’lük Olmeca Silver tekila fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Olmeca Silver tekil fiyatı 1.150 TL olmuştur.