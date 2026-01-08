Tekila fiyatları 2026 | Güncel
Tekila fiyatlarına 1 Ocak 2026 itibariyle zam geldi. Tekila fiyatları 2026'da ne kadar oldu? En ucuz tekila kaç TL? Olmeca Gold tekika fiyatları ne kadar? Don Juan tekila fiyatları ne kadar? 2026 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik tekila fiyatı ne kadar? İşte tekila fiyatlarında 2026'nın güncel zamlı listesi...
TEKİLA FİYATLARI 2026
Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 27,67 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2026 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV oranında yüzde 7,95 artış gerçekleştirildi. ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik tekiladan alınan ÖTV 614,56 liradan 767,7 liraya yükseldi. Yani tekila fiyatına 153,14 liralık artış yansıyacak.
Tekila fiyatları 2026 güncel listesi şu şekilde:
2026 OLMECA TEKİLA FİYATLARI
- 35'lik Olmeca Silver Tekila: 725 TL
- 50'lik Olmeca Silver Tekila: 1.025 TL
- 70'lik Olmeca Silver Tekila: 1.350 TL
- 100'lük Olmeca Silver Tekila: 1.850 TL
- 35'lik Olmeca Gold Tekila: 785 TL
- 70'lik Olmeca Gold Tekila: 1.450 TL
- 70'lik Olmeca Dark Chocolate Tekila: 1.200 TL
- 70'lik Olmeca Altos Reposado Tekila: 1.925 TL
- 70'lik Olmeca Altos Plata Tekila: 1.750 TL
2026 AVION TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Avion Reposado Tekila: 3.000 TL
- 70'lik Avion Silver Tekila: 2.700 TL
2026 CODIGO TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Codigo Blanco Tekila: 2.050 TL
- 70'lik Codigo Reposado Tekila: 2.200 TL
- 70'lik Codigo Rosa Tekila: 2.500 TL
2026 DON JULIO TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Don Julio Blanco Tekila: 2.600 TL
- 70'lik Don Julio Reposado Tekila: 2.800 TL
- 70'lik Don Julio Anejo Tekila: 3.050 TL
- 70'lik Don Julio 1942 Tekila: 12.000 TL
2026 CASAMİGOS TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Casamigos Blanco Tekila: 2.400 TL
- 100'lük Casamigos Blanco Tekila: 3.000 TL
- 70'lik Casamigos Reposado Tekila: 2.600 TL
- 100'lük Casamigos Reposado Tekila: 3.200 TL
- 70'lik Casamigos Anejo Tekila: 2.800 TL
- 100'lük Casamigos Anejo Tekila: 3.450 TL
- 100'lük Casamigos Mezcal: 3.350 TL
2026 EL TORO TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik El Toro Silver Tekila: 1.350 TL
- 100'lük El Toro Silver Tekila: 1.550 TL
- 70'lik El Toro Silver Gold Tekila: 1.500 TL
2026 CENOTE TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Cenote Blanco Tekila: 3.090 TL
- 70'lik Cenote Reposado Tekila: 3.650 TL
- 70'lik Cenote Anejo Tekila: 3.990 TL
- 70'lik Cenote Ahumado Tekila: 4.290 TL
2026 PATRON TEKİLA FİYATLARI
- 70'lik Patron El Cielo Tekila: 10.950 TL
- 70'lik Patron El Anejo Tekila: 3.250 TL
- 175'lik Patron Anejo Tekila: 10.500 TL
- 70'lik Patron Reposado Tekila: 2.950 TL
- 175'lik Patron Reposado Tekila: 9.500 TL
- 70'lik Patron Silver Tekila: 2.690 TL
- 175'lik Patron Silver Tekila: 8.750 TL
2026 EL JİMADOR TEKİLA
- 70'lik El Jimador Blanco: 1.300 TL
- 70'lik El Jimador Reposado: 1.350 TL
2026 HERRADURA TEKİLA
- 70'lik Herradura Plata: 2.250 TL
- 70'lik Herradura Anejo: 2.750 TL
2026 SİERRA TEKİLA FİYATLARI
- 35'lik Sierra Tropical Cilli: 595 TL
- 50'lik Sierra Tropical Cilli: 775 TL
- 70'lik Sierra Tropical Cilli: 1.075 TL
- 100'lük Sierra Tropical Cilli: 1.550 TL
- 35'lik Sierra Blanco: 725 TL
- 50'lik Sierra Blanco: 1.025 TL
- 70'lik Sierra Blanco: 1.350 TL
- 100'lük Sierra Blanco: 1.850 TL
- 35'lik Sierra Reposado: 785 TL
- 50'lik Sierra Reposado: 1.045 TL
- 70'lik Sierra Reposado: 1.450 TL
- 100'lük Sierra Reposado: 1.975 TL
- 70'lik Sierra Antiguo Plata: 1.750 TL
- 70'lik Sierra Antiguo Anejo: 1.900 TL
TEKİLA FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR
Tekila fiyatları 2026'da ne kadar oldu?
1 Ocak 2026 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir tekilanın ortalama fiyatı 1.200 TL'dir.
2026'da en ucuz tekila fiyatı ne kadar?
Piyasada satılan en ucuz tekila fiyatı Olmeca Silver'a aittir. 35’lik Olmeca Silver Tekila'nın fiyatı 625 TL olarak belirlenmiştir. En ucuz 100'lük tekila ise yine Olmeca Silver'a aittir ve 1.150 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik tekilalarının fiyatları ortalama 800 TL’den, 70'likler ise ortalama .1300 TL başlamaktadır.
2026'da en pahalı tekila fiyatı ne kadar?
Piyasada satılan en pahalı tekila unvanı, Don Julio ürününe aittir. Don Julio 1942 tekila 2026'da 70'lik 12.000 TL olarak belirlenmiştir.
35’lik tekila fiyatları ne kadar?
35’lik tekila fiyatları 700 TL’den başlayıp 900 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
70'lik Olmeca Gold tekila fiyatı ne kadar?
70’lik Olmeca Gold tekila fiyatı 1.450 TL olmuştur.
100’lük Olmeca Silver tekila fiyatı ne kadar?
100’lük Olmeca Silver tekil fiyatı 1.850 TL olmuştur.
TEKİLA HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Tekila nedir?
Tekila, Meksika'nın belirli bölgelerinde yetişen mavi agave bitkisinin fermantasyonu ve damıtılmasıyla üretilen bir alkollü içkidir. Özellikle Jalisco bölgesi tekila üretiminin merkezidir.
Tekila nasıl yapılır?
Tekila, mavi agave bitkisinin pişirilmesi, fermantasyonu ve damıtılması süreçlerinden geçerek üretilir. Daha sonra dinlendirilerek ya da fıçıda yıllandırılarak farklı türler elde edilir.
Tekila çeşitleri nelerdir?
Tekila genellikle aşağıdaki kategorilere ayrılır:
- Blanco (Silver): Dinlendirilmeden veya çok kısa süre dinlendirilerek üretilir, saf ve taze bir tada sahiptir.
- Reposado: Fıçıda 2-12 ay arasında dinlendirilir, hafif odunsu tatlar kazanır.
- Añejo: Fıçıda en az 1 yıl dinlendirilir, daha kompleks ve zengin bir tada sahiptir.
- Extra Añejo: En az 3 yıl dinlendirilir, oldukça lüks ve yoğun bir içim sunar.
- Gold: Renk ve tat eklenerek üretilen, genellikle karışımlarda kullanılan bir türdür.
Tekila nasıl içilir?
Tekila genellikle iki şekilde tüketilir:
- Sade (shot olarak): Tuz ve lime ile birlikte tüketilir.
- Kokteyl olarak: Margarita, Tequila Sunrise gibi kokteyllerde kullanılır.
Tekila hangi bardakta içilir?
Tekila genellikle shot bardağında servis edilir. Ancak kokteyllerde margarita bardağı gibi özel bardaklar tercih edilir.
Tekila nasıl saklanır?
Tekila, serin ve karanlık bir ortamda, dik bir şekilde saklanmalıdır. Şişesi açıldıktan sonra da oda sıcaklığında muhafaza edilebilir.
Tekila ile mezcal arasındaki fark nedir?
Her iki içki de agave bitkisinden yapılır. Ancak mezcal, çeşitli agave türlerinden yapılabilir ve daha isli bir tada sahiptir. Tekila ise sadece mavi agave bitkisinden üretilir.
Tekila kokteylleri nelerdir?
Tekila ile yapılan popüler kokteyller şunlardır:
- Margarita
- Tequila Sunrise
- Paloma
- Tequila Mojito
- El Diablo
Tekila içmenin geleneksel yolu nedir?
Geleneksel olarak tekila, shot olarak tuz ve lime ile içilir. Önce tuz yalanır, ardından tekila içilir ve sonrasında lime ısırılır.
Tekila hangi yemeklerle iyi gider?
Tekila, özellikle Meksika mutfağıyla harika bir uyum sağlar. Tacos, guacamole, fajita gibi yemeklerin yanında tüketilebilir.
Tekila neden tuz ve lime ile içilir?
Tuz ve lime, tekilanın tadını dengelemek ve içimi kolaylaştırmak için kullanılır. Tuz, içkiyi yumuşatırken lime ferahlatıcı bir tat katar.
Tekila nasıl üretilen bir içkidir?
Tekila, mavi agave bitkisinin "piña" adı verilen kalbinin buharda pişirilip ezilmesiyle başlar. Elde edilen öz su fermente edilip damıtılır ve farklı türler için dinlendirilir.