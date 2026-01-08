Tekila fiyatları 2026 | Güncel

2026 yılına ait en güncel tekila fiyatları ne kadar? Olmeca Gold tekika fiyatları ne kadar? Don Juan tekila fiyatları ne kadar? Sierra tekila fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik tekila fiyatı ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel tekila fiyatları...

TEKİLA FİYATLARI 2026

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 27,67 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2026 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV oranında yüzde 7,95 artış gerçekleştirildi. ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik tekiladan alınan ÖTV 614,56 liradan 767,7 liraya yükseldi. Yani tekila fiyatına 153,14 liralık artış yansıyacak.

Tekila fiyatları 2026 güncel listesi şu şekilde:

2026 OLMECA TEKİLA FİYATLARI

35'lik Olmeca Silver Tekila: 725 TL

50'lik Olmeca Silver Tekila: 1.025 TL

70'lik Olmeca Silver Tekila: 1.350 TL

100'lük Olmeca Silver Tekila: 1.850 TL

35'lik Olmeca Gold Tekila: 785 TL

70'lik Olmeca Gold Tekila: 1.450 TL

70'lik Olmeca Dark Chocolate Tekila: 1.200 TL

70'lik Olmeca Altos Reposado Tekila: 1.925 TL

70'lik Olmeca Altos Plata Tekila: 1.750 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 AVION TEKİLA FİYATLARI

70'lik Avion Reposado Tekila: 3.000 TL

70'lik Avion Silver Tekila: 2.700 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 CODIGO TEKİLA FİYATLARI

70'lik Codigo Blanco Tekila: 2.050 TL

70'lik Codigo Reposado Tekila: 2.200 TL

70'lik Codigo Rosa Tekila: 2.500 TL

07.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 DON JULIO TEKİLA FİYATLARI

70'lik Don Julio Blanco Tekila: 2.600 TL

70'lik Don Julio Reposado Tekila: 2.800 TL

70'lik Don Julio Anejo Tekila: 3.050 TL

70'lik Don Julio 1942 Tekila: 12.000 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

2026 CASAMİGOS TEKİLA FİYATLARI

70'lik Casamigos Blanco Tekila: 2.400 TL

100'lük Casamigos Blanco Tekila: 3.000 TL

70'lik Casamigos Reposado Tekila: 2.600 TL

100'lük Casamigos Reposado Tekila: 3.200 TL

70'lik Casamigos Anejo Tekila: 2.800 TL

100'lük Casamigos Anejo Tekila: 3.450 TL

100'lük Casamigos Mezcal: 3.350 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

2026 EL TORO TEKİLA FİYATLARI

70'lik El Toro Silver Tekila: 1.350 TL

100'lük El Toro Silver Tekila: 1.550 TL

70'lik El Toro Silver Gold Tekila: 1.500 TL

09.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 CENOTE TEKİLA FİYATLARI

70'lik Cenote Blanco Tekila: 3.090 TL

70'lik Cenote Reposado Tekila: 3.650 TL

70'lik Cenote Anejo Tekila: 3.990 TL

70'lik Cenote Ahumado Tekila: 4.290 TL

12.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 PATRON TEKİLA FİYATLARI

70'lik Patron El Cielo Tekila: 10.950 TL

70'lik Patron El Anejo Tekila: 3.250 TL

175'lik Patron Anejo Tekila: 10.500 TL

70'lik Patron Reposado Tekila: 2.950 TL

175'lik Patron Reposado Tekila: 9.500 TL

70'lik Patron Silver Tekila: 2.690 TL

175'lik Patron Silver Tekila: 8.750 TL

10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 EL JİMADOR TEKİLA

70'lik El Jimador Blanco: 1.300 TL

70'lik El Jimador Reposado: 1.350 TL

03.02.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 HERRADURA TEKİLA

70'lik Herradura Plata: 2.250 TL

70'lik Herradura Anejo: 2.750 TL

14.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 SİERRA TEKİLA FİYATLARI

35'lik Sierra Tropical Cilli: 595 TL

50'lik Sierra Tropical Cilli: 775 TL

70'lik Sierra Tropical Cilli: 1.075 TL

100'lük Sierra Tropical Cilli: 1.550 TL

35'lik Sierra Blanco: 725 TL

50'lik Sierra Blanco: 1.025 TL

70'lik Sierra Blanco: 1.350 TL

100'lük Sierra Blanco: 1.850 TL

35'lik Sierra Reposado: 785 TL

50'lik Sierra Reposado: 1.045 TL

70'lik Sierra Reposado: 1.450 TL

100'lük Sierra Reposado: 1.975 TL

70'lik Sierra Antiguo Plata: 1.750 TL

70'lik Sierra Antiguo Anejo: 1.900 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

TEKİLA FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR

Tekila fiyatları 2026'da ne kadar oldu?

1 Ocak 2026 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir tekilanın ortalama fiyatı 1.200 TL'dir.

2026'da en ucuz tekila fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en ucuz tekila fiyatı Olmeca Silver'a aittir. 35’lik Olmeca Silver Tekila'nın fiyatı 625 TL olarak belirlenmiştir. En ucuz 100'lük tekila ise yine Olmeca Silver'a aittir ve 1.150 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik tekilalarının fiyatları ortalama 800 TL’den, 70'likler ise ortalama .1300 TL başlamaktadır.

2026'da en pahalı tekila fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en pahalı tekila unvanı, Don Julio ürününe aittir. Don Julio 1942 tekila 2026'da 70'lik 12.000 TL olarak belirlenmiştir.

35’lik tekila fiyatları ne kadar?

35’lik tekila fiyatları 700 TL’den başlayıp 900 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

70'lik Olmeca Gold tekila fiyatı ne kadar?

70’lik Olmeca Gold tekila fiyatı 1.450 TL olmuştur.

100’lük Olmeca Silver tekila fiyatı ne kadar?

100’lük Olmeca Silver tekil fiyatı 1.850 TL olmuştur.

TEKİLA HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Tekila nedir?

Tekila, Meksika'nın belirli bölgelerinde yetişen mavi agave bitkisinin fermantasyonu ve damıtılmasıyla üretilen bir alkollü içkidir. Özellikle Jalisco bölgesi tekila üretiminin merkezidir.

Tekila nasıl yapılır?

Tekila, mavi agave bitkisinin pişirilmesi, fermantasyonu ve damıtılması süreçlerinden geçerek üretilir. Daha sonra dinlendirilerek ya da fıçıda yıllandırılarak farklı türler elde edilir.

Tekila çeşitleri nelerdir?

Tekila genellikle aşağıdaki kategorilere ayrılır:

Blanco (Silver): Dinlendirilmeden veya çok kısa süre dinlendirilerek üretilir, saf ve taze bir tada sahiptir.

Dinlendirilmeden veya çok kısa süre dinlendirilerek üretilir, saf ve taze bir tada sahiptir. Reposado: Fıçıda 2-12 ay arasında dinlendirilir, hafif odunsu tatlar kazanır.

Fıçıda 2-12 ay arasında dinlendirilir, hafif odunsu tatlar kazanır. Añejo: Fıçıda en az 1 yıl dinlendirilir, daha kompleks ve zengin bir tada sahiptir.

Fıçıda en az 1 yıl dinlendirilir, daha kompleks ve zengin bir tada sahiptir. Extra Añejo: En az 3 yıl dinlendirilir, oldukça lüks ve yoğun bir içim sunar.

En az 3 yıl dinlendirilir, oldukça lüks ve yoğun bir içim sunar. Gold: Renk ve tat eklenerek üretilen, genellikle karışımlarda kullanılan bir türdür.

Tekila nasıl içilir?

Tekila genellikle iki şekilde tüketilir:

Sade (shot olarak): Tuz ve lime ile birlikte tüketilir.

Kokteyl olarak: Margarita, Tequila Sunrise gibi kokteyllerde kullanılır.

Tekila hangi bardakta içilir?

Tekila genellikle shot bardağında servis edilir. Ancak kokteyllerde margarita bardağı gibi özel bardaklar tercih edilir.

Tekila nasıl saklanır?

Tekila, serin ve karanlık bir ortamda, dik bir şekilde saklanmalıdır. Şişesi açıldıktan sonra da oda sıcaklığında muhafaza edilebilir.

Tekila ile mezcal arasındaki fark nedir?

Her iki içki de agave bitkisinden yapılır. Ancak mezcal, çeşitli agave türlerinden yapılabilir ve daha isli bir tada sahiptir. Tekila ise sadece mavi agave bitkisinden üretilir.

Tekila kokteylleri nelerdir?

Tekila ile yapılan popüler kokteyller şunlardır:

Margarita

Tequila Sunrise

Paloma

Tequila Mojito

El Diablo

Tekila içmenin geleneksel yolu nedir?

Geleneksel olarak tekila, shot olarak tuz ve lime ile içilir. Önce tuz yalanır, ardından tekila içilir ve sonrasında lime ısırılır.

Tekila hangi yemeklerle iyi gider?

Tekila, özellikle Meksika mutfağıyla harika bir uyum sağlar. Tacos, guacamole, fajita gibi yemeklerin yanında tüketilebilir.

Tekila neden tuz ve lime ile içilir?

Tuz ve lime, tekilanın tadını dengelemek ve içimi kolaylaştırmak için kullanılır. Tuz, içkiyi yumuşatırken lime ferahlatıcı bir tat katar.

Tekila nasıl üretilen bir içkidir?

Tekila, mavi agave bitkisinin "piña" adı verilen kalbinin buharda pişirilip ezilmesiyle başlar. Elde edilen öz su fermente edilip damıtılır ve farklı türler için dinlendirilir.