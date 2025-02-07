Tekin Bingöl Kimdir? CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatı

Tekin Bingöl kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatı!

TEKİN BİNGÖL KİMDİR?

Tekin Bingöl, 1955 yılında Bitlis’te doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği ve serbest hekimlik yaptı. Siyasete atılmadan önce özel sektörde şirket yöneticiliği görevinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Tekin Bingöl, evli ve üç çocuk babasıdır.

TEKİN BİNGÖL’ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

24., 25., 26., 27., ve 28. dönem CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: