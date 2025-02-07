Tekin Bingöl Kimdir? CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatı
Tekin Bingöl kimdir sorusu CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatı!
Tekin Bingöl kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Reşat Karagöz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatı!
TEKİN BİNGÖL KİMDİR?
Tekin Bingöl, 1955 yılında Bitlis’te doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği ve serbest hekimlik yaptı. Siyasete atılmadan önce özel sektörde şirket yöneticiliği görevinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Tekin Bingöl, evli ve üç çocuk babasıdır.
TEKİN BİNGÖL’ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
24., 25., 26., 27., ve 28. dönem CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1984 – Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye (SHP) üye oldu
- 1995 – SHP-CHP birleşmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) siyaset yapmaya devam etti
- 2005 – CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi
- 2007 – CHP Ankara 2. Bölge milletvekili olarak TBMM'ye girdi
- 2010 – CHP 33. Olağan Kurultayı sonrası Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi
- 2012 – CHP 34. Olağan Kurultayı'nda yeniden Parti Meclisi'ne seçildi
- 2014 – 30 Mart Yerel Seçimleri sonrası Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu
- 2015 – CHP 18. Olağanüstü Kurultayı ve 35. Olağan Kurultayı’nda yeniden Parti Meclisi Üyeliğine seçildi
- 2015 – 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili olarak tekrar TBMM’ye girdi
- 2015 (Ağustos) – Dönemin AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından bakanlık teklifi aldı, ancak teklifi reddetti
- 2016 – Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu
- 2018 – 27. Dönemde Ankara Milletvekili olarak tekrar TBMM’ye girdi
- 2023 – 28. Dönemde Ankara Milletvekili olarak tekrar TBMM’ye girdi
- 2023 – TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi oldu