Tekin, eğitim sendikalarıyla yaptığı toplantıyı değerlendirdi: Kısa diyerek geçiştirmesinler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sendikalarıyla yaptıkları toplantıya ilişkin, "Kısa diyerek geçiştirmesinler. Kamuoyuna görüşmüyorlar diye lanse edilmesinden rahatsızım. Daha ne kadar görüşeceğiz" dedi. Tekin ayrıca ekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi talebine ilişkin de, "Biz gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunları da çözeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP'nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekin, eğitim sendikalarıyla yaptıkları toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin gece yarısına kadar sürdüğünü belirten Tekin, "Kısa diyerek geçiştirmesinler. Tablo böyleyken, öyle kısa ayak üstü bir görüşme olarak lanse edilmesin. Kamuoyuna görüşmüyorlar diye lanse edilmesinden rahatsızım. Daha ne kadar görüşeceğiz" diye konuştu.

Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Bizim eğitim sektöründe iş yapan sendikalarla yaptığımız toplantı 24.00'e kadar sürdü. Çok verimli bir toplantı yaptık. Çıkışta da bakanlıktaki bütün ekiple beraber özel sektör öğretmenlerini konuştuk. Kısa diyip geçiştirmesinler. Tekrar söylüyorum bakanlıktaki bütün birim amileriz oradaydı. 4 bakan yardımcımız, genel müdürlerimiz... Tablo böyleyken, öyle kısa ayak üstü bir görüşme olarak lanse edilmesin. Arkadaşlarla daha önce de ben bir kez görüşmüştüm. Toplamda 8-10 kere görüştük biz onlarla.

Öyle kamuoyuna görüşmüyorlar diye lanse edilmesinden gerçekten rahatsızım. Daha ne kadar görüşeceğiz. Görüşüyoruz, problemlerin çözümü için adım attığımızı kendileriyle paylaşıyoruz. En son pazartesi gecesi de toplantı oldu. Sanki onları bekletmişiz gibi bir algı da yaratıyorlar bu da yanlış. Bizim zaten devam eden bir toplantımız vardı, kendileri randevusuz geldiler. Biz toplantımız bittikten sonra kendileriyle görüştük. Bunun bu şekilde manipüle edilmesi, bunu şov malzemesi haline dönüştürülmesinden rahatsızım, gerek yok buna. Biz problemleri takip ediyoruz."

TABAN MAAŞ KONUSU

Tekin, özel sektör öğretmenlerinin taban maaşları konusunda da açıklama yaptı.

"Taban maaş konusunda bir gelişme oldu mu?" sorusuna Bakan Tekin, "Biz kendileriyle görüşüyoruz. Bunu onların yaptığı gibi sosyal medya üzerinden tartışmaya gerek yok. Biz arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için her iki tarafla da oturup gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunları da çözeceğiz" dedi.

Tekin, taban maaş konusunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eklenmesine ilişkin soruya da "Bu iş kanunla çözülecek bir konu değil. Biz bu konuyu çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Bunu bu şekilde şov malzemesi haline dönüştürmeye gerek yok. İyi niyetle problemlerini çözmek için çaba sarf ediyoruz" yanıtını verdi.