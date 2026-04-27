Tekin gizliyor, palalılar okul dolaşıyor

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller tartışma konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin, bakanlığın vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollere ilişkin soru önergelerine ortak yanıt verdi.

Yanıta göre 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, bakanlık ile protokol imzalayan 672 farklı demokratik kitle örgütü bulunuyor. Yanıtta protokol imzalanan bazı demokratik kitle örgütlerinin isimlerine de yer verilirken, tamamının listesini vermek yerine sadece bazılarının isimlerini açıklamakla yetindi. Bakanlık, demokratik kitle örgütlerinin “ideolojik duruşuna bakmadıklarını” da savundu.

PALALILAR ORTAOKULDA

Hacettepe Üniversitesi kampüsünde yer alan Beytepe Ortaokuluna "Hacettepe Ülkücü Teşkilatı” (HÜT) 23 Nisan kutlamalarını gerekçe göstererek ziyarette bulundu. 2025 Kasım ayında Hacettepe Üniversitesi’nde öğrencilere palalarla saldıran ve sosyal medyadan okuldaki öğrencileri hedef gösteren paylaşımlar yapan Hüt’ün, 23 Nisan’da Milli Eğitim Bakanlığı ve Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokole dayanarak ortaokulda propaganda faaliyeti gerçekleştirmesi tepki topladı.

Evrensel’e konuşan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Sekreteri Devrim Yardımcı ideolojik hedefleri doğrultusunda kamusal faaliyetlerin dizayn edilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek “Cumhur İttifakı bileşenlerinin ortak ideolojik hedefleri noktasında toplumun dizayn edilmesinde kullanılan tarikatlar ve Ülkü Ocaklarının eğitime yansımalarını, toplumsal yaşama etkilerini; Urfa ve Maraş’ta okullarda yaşanan silahlı katliamlarla maalesef görüyoruz” dedi.

Yardımcı, MEB ile Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokolün şiddet zeminini artırdığını belirtip bu protokolden güç alan şiddet faillerine karşı hiçbir yaptırım uygulanmamasına tepki gösterdi.

YARDIMCISI ARKADAŞI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesiyle görevden alınan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yaparken 8 Ocak 2022’de bakan yardımcılığına atanmıştı. İmam hatip mezunu Yılmaz, Ensar Vakfı’nda da çalıştı. Sözcü'den Cem Yıldırım'ın aktardığına göre Yılmaz’ın yerine ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kurucusu olduğu Cihannüma Derneği’nden arkadaşı Cihad Demirli getirildi. Aynı zamanda Türkiye Maarif Vakfı kurucuları arasında yer alan Demirli, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Gerici Cihannüma Derneği’nin kurucu genel başkanı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Söz konusu derneğin sitesinde pek çok alanda konferanslar düzenlendiği, rapor ve çalıştaylar hazırlandığı görülüyor. Dernek faaliyetlerini kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek olarak açıklıyor. Uluslararası faaliyette bulunmayı da hedefleri arasına alan dernek kendini şöyle tanımlıyor: "Varoluşu, bilgiyi ve değerleri kendi medeniyetinin ilkeleri ile tanımlayan ilim, irfan ve hikmet okulunun öğrencileri, yeryüzünde adaletin tesis edilmesi için samimiyetle mücadele eden ve bu yolda birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyen kardeşler topluluğuyuz."