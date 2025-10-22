Tekin kalabalık sınıfları itiraf etti

Yeni eğitim-öğretim yılı da yıllardır çözüm üretilmeyen sorunlarla açıldı. Kadrolu personel eksikliği, yetersiz derslikler, kalabalık sınıflar ve öğrencilerin sağlıklı beslenme hakkının görmezden gelinmesi, eğitim sisteminin çöküşünü bir kez daha görünür kıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sorunları görmezden gelmeye devam ediyor.

Erzurum’daki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı’na katılan Yusuf Tekin, ilkokul ve ortaokullarda sınavla öğrenci alan kurumlar hariç, tamamen adrese dayalı yerleştirme yaptıklarını söyledi. Ancak bazı yerlerde, bazı okulların popüler olduğu için yöneticilerin çocuklarını bu okullara kaydettirmek isteyen kişilerin baskılarıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Tekin “Bunun sonucunda bazı okullarda sınıflar 37–38 kişiye çıkarken, hemen yanındaki okulda 20’nin altında öğrenci oluyor" diye konuştu.

Tekin, bazı okullarda kayıt baskısı nedeniyle derslik sayısının artırılmaya çalışıldığını, bunun da eğitim ortamını olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi: "Öyle tablolar var ki okulda müzik atölyesi yapmışız, çok baskı geldiği için müzik atölyesini kapatıp sınıfa dönüştürmek zorunda kalıyorlar. Kütüphaneyi sınıfa çevirmek zorunda kalan okul idareleri var" dedi. Bu durumun, eğitim yatırımlarında yapılan planlamaları sekteye uğrattığını ifade eden Tekin, "Biz zaten her yıl okul planlamalarımızı adres bilgilerine göre yapıyoruz. Buna rağmen bazı kişiler adres dışı kayıtlarla sistemimizi sabote ediyor" dedi.

Yeni dönemde bu dengesizliklerin önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Tekin, "Artık taşradaki arkadaşlarımız bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar. Okul kayıtlarında merkezi bir sınırlama sistemi kuruyoruz. " diye konuştu.