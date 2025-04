Tekin ne anlatıyor?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "20 yıl önce ilkokul bile yoktu, şimdi lise var; hem de kaloriferli” açıklaması tepki çekti. Kapatılan köy okullarını hatırlatan yurttaşlar, okullarda verilmeyen yemek ve okul tuvaletlerine konulamayan sabuna vurgu yaptı.

KÖY OKULLARI KAPATILDI

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında köy ilkokullarında 668 bin 270 öğrenci eğitim görüyordu. 2020’de bu sayı 271 bin 196’ya geriledi. 19 yıl boyunca 20 bin köy okulunun kapandığı tahmin ediliyor. Bunun tersine taşımalı eğitim ise her yıl artıyor. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 15 bin 397 olan taşınılan okul sayısı 2019-2020’de 17 bin 198’e yükseldi. Öğrenci sayısında ise düşüş yaşandı. 2014-2015’te 1 milyon 325 bin olan taşınan öğrenci sayısı 2019-2020’de 1 milyon 152 bin 220’ye düştü.

EĞİTİM MODELİ YOK EDİLDİ

Köy okullarının kapatılmasıyla birlikte öğretmen atamaları azaldı. TBMM CHP Grubu Eğitim Danışmanı Ali Taştan, BirGün’e yaptığı açıklamada, 2000’li yıllara kadar her köyde bir okul bulunduğunu belirterek, "Tam gün eğitim yapan köy okullarının servis, ısınma, temizlik, güvenlik gibi sorunları bulunmuyordu. Köy okullarını kapatarak insanlarımızın şehirlere göç etmesine zemin hazırladılar. Eğitim imkanlarına eşit erişimin merkezleri olan köy okullarını kapatarak dezavantajlı çocuklarımızın dünyaya açılan tek şansı olan bu kapıları da kapatmış oldular dedi. Yıllardır eğitim modelleri üzerine tartışmalar yürütüldüğünü kaydeden Taştan, “Aslında 1923 ten bu yana kendimize özgün bir model oluşturduk. Köyleri boşaltarak kendi modelimizi yok ettik. Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Niyazi Altunya gibi aydınlanmacı öğretmenlerin yetişmesinin önüne set çektik. Gerçekler MEB in istatistiklerinde ortadadır. 2002’de köylerdeki okul sayısına MEB in istatistiklerinden sayın bakan bakmalı ve görmelidir” diye konuştu.

ÜCRETSİZ YEMEK YOK

MEB, şubat 2023’ten itibaren okul öncesi ve yatılı okullarda 1 öğün ücretsiz yemek verme kararını sadece yarı dönem sürdürmüştü. MEB, yeni eğitim öğretim yılında okul öncesinde henüz Bakanlığın okullara gönderdiği yazıyla 1 öğün ücretsiz yemeği kesmişti. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek’in öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Gökçek, "Çocuklar okula boş beslenme çantası ile gidiyor. Bugün bir okul kantininde bir tost yeseniz bir su bir ayran içseniz 100 lira ediyor" demişti.

OKULLARDA SABUN YOK

Kamuda tasarruf adı altında başlatılan İşgücü Uyum Programı (İUP) ile yeni eğitim öğretim yılında okullarda temizlik görevlisi yalnızca 3 gün çalıştırılma kararı alınmıştı. Bu kararla birlikte okullar çöp içinde kalmıştı. Bazı okullara sabun ve tuvalet kağıdı bile konulamamıştı.