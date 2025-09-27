Tekin ve Yarkadaş CHP’den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 22 dosyayı ele almak üzere toplandı. Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kesin ihraç talebiyle YDK’ya sevk ettiği çok sayıda isim partiden ihraç edildi. YDK, kayyum Gürsel Tekin, çağrı heyetinde yer alan Savaş Aras, Levent Çelik, kurultayın iptali davası açan Zeki Şen ile Erkan Narsap ve eski milletvekili Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti.

Çok sayıda ismin partiden ihracı ile sonuçlanan süreç, MYK’nin disipline sevk kararı ile başladı. YDK, isimleri bildirilen kişilerden savunmalarını istedi. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, “Suç işlemediği” gerekçesiyle savunma yapmayı reddederken eski milletvekili Barış Yarkadaş, iki sayfalık yazılı savunmasını kurula gönderdi. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik tedbir kararını savunan ve katıldığı televizyon programlarında parti yönetimi aleyhine açıklamalar yapan Yarkadaş’ın, yazılı savunmasında disipline tedbirli olarak sevk edilmesini eleştirdiği öğrenildi.

BERHAN ŞİMŞEK DOSYASI

15 Eylül’de gerçekleştirilen MYK Toplantısı’nda kesin ihraç tedbiriyle disipline sevk edilen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek’in tedbir kararına itirazı da YDK tarafından reddedildi. Şimşek’in dosyasının, bir sonraki YDK toplantısında görüşüleceği bildirildi.

YDK öte yandan Yusuf Gögerkaya, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez’in, “Tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebine” itirazları da geri çevirdi. YDK, sekiz kişiyle ilgili tedbirin devamına hükmetti.

TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Gürsel Tekin, ihraç kararının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partimden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir."

∗∗∗

TEDBİRE İTİRAZA RET

CHP Genel Merkezi’nde ihraç dosyaları nedeniyle hareketlilik yaşanırken İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik 2 Eylül’de alınan geçici tedbir kararına itirazı görüştü. Mahkeme, CHP’nin tedbir kararının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti. Kararın ardından açıklama yapan Genel Başkan Özgür Özel, kararı istinafa taşıyacaklarını kaydetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise "CHP'de kayyumun yeri yok" sözleriyle tepki gösterdi.

Özgür Çelik ve il yönetimi, 24 Eylül’de olağanüstü kongrenin yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı ve kabul edilmişti. YSK'nın CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceği kararına karşı İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etmişti.

Olağanüstü toplanan YSK ise, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devam edebileceğine hükmetmişti. Kongrede Özgür Çelik tekrar İstanbul İl Başkanı seçilmişti.