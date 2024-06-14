Tekin Yayınevi: Yazarımız İsmail Arı’nın yanındayız

Tekin Yayınevi, İsmail Arı hakkında Menzil’in Kasası kitabının imha edilmesi talebiyle soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, “Yazarımızın yanındayız. Amaçları, kendi karanlık yapılarının ortaya çıkmasını engellemektir” denildi.

Haber Merkezi

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın yazdığı Menzil’in Kasası isimli kitabın “toplanıp imha edilmesi” talebine tepkiler sürüyor.

Kitabı basan Tekin Yayınevi de yaptığı açıklamada, “Yazarımız İsmail Arı’nın yanındayız” dedi.

Arı hakkında, Menzil Cemaati’nin ticari ilişkileri ile kamudaki örgütlenmesini anlattığı “Menzil’in Kasası” isimli kitabı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma, kitabın bir bölümünde yer alan, Menzil Cemaati’nin iş insanları derneği TÜMSİAD'ın üyesi Kamil İnce'nin İsmail Arı hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı.

İnce, suç duyurusunda kitabın toplatılıp imha edilmesini ve Arı’nın cezalandırılmasını talep etti.

Kitabı basan Tekin Yayınevi’nden yapılan açıklamada ise “Menzil’in Kasası kitabı hakkında ‘kişilik haklarına saldırı olduğu’ gerekçesiyle soruşturma açılması, Anayasa’nın 26. Maddesine aykırıdır” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“’Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.’

İsmail Arı’nın titiz bir araştırma sonucu ulaştığı bilgiler, tarikatın ticari ilişkilerini ve bu ilişkiler çerçevesinde ticaret yapan kişileri de kamuoyuna göstermiştir.

Menzil’le ilişkisi olduğunu inkar edemeyen bu kişilerin amacı, kendi karanlık yapılarının ortaya çıkmasını engellemektir.

Yazarımız İsmail Arı’nın yanındayız.”