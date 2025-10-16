Tekin’den yeni kitap: Kusurlu Demokrasiden Planlı Otokrasiye

Tekin Yayınları, Esat Aydın’ın kaleme aldığı “Kusurlu Demokrasiden Planlı Otokrasiye” kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Kitabın tanıtım bülteninde, “Esat Aydın, bu çalışmasında yaptığı siyasal çözümlemeye, unutuşa karşı bir direnç, dağınık hafızaları yeniden örgütleyen bir çağrı da ortaya koyuyor. Edebiyatın titizliğini siyasal alanın soğukkanlı kavrayışıyla birleştirerek, Türkiye’nin kusurlu demokrasiden planlı otokrasiye nasıl savrulduğunu incelikle açığa çıkarıyor” ifadeleri yer aldı.

Bu kitap, otoriterliğin bir “sonuç” değil, kusurlu demokrasinin içkin zaaflarından planlı bir biçimde inşa edilen bir “süreç” olduğunu da gösteriyor.

“Kusurlu Demokrasiden Planlı Otokrasiye”, hem bugünü anlamak hem de yarını kurmak isteyenler için bir hafıza pusulası, bir düşünce ısrarı ve aynı zamanda “bir direnç metni” olarak tanımlanıyor.