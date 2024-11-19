Tekin’e istifa çağrısı

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in laikliği hedef alan açıklamalarına Eğitim Sen tepki gösterdi.

Bakan Tekin’e istifa çağrısı yapılan açıklamada Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak şunları söyledi:

“Bakan Tekin, eğitimdeki sorunları hasıraltı etmenin peşinde. Oluşturduğunuz yoksulluktan dolayı çocuklar okula aç gidiyor, tuvaletlerden su içiyor. Daraltılan taşıma nedeniyle okula erişimleri engelleniyor. MESEM’lerde çocuklar ölüyor, çocuk işçiliği Bakanlık tarafından meşru hale getiriliyor. Mülakatlarda skandallar bitmiyor. Bakanın gündemi ise siyasal İslamcı anlayışı doğrultusunda çalışmalar sürdürmek.”



