‘Tekin’siz bakanın mülakat ısrarı mağdur etti: Umudumuz çalındı

İktidarın Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde “kaldıracağız” dediği mülakatta sular durulmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklanan mülakat sıralamalarına öğretmenler tepkili. Açıklanan sıralamalara göre binlerce öğretmenin mülakatla birlikte KPSS sıralaması yüzlerce kişi geriye düşürüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ne kadar “1100 kişi kontenjan dışı kaldı” dese de öğretmenler yalnızca İstanbul’da bini aşkın eğitimcinin kontenjan dışında kaldığını ifade ediyor.

2023 KPSS sonuçlarının üzerinden 500 günü aşkın süre sonra açıklanan öğretmen atamalarına dair mülakatta açıklanmayan sıralamalar önceki gün erişime açıldı. Sosyal medya üzerinden sıralamalara tepki gösteren eğitimciler, KPSS puanları ile branşlarında atanabildiğini ancak mülakat sonuçlarıyla atama şanslarının ellerinden alındığını aktardı. Öğretmenler, şaibeli olduğunu savunduğu mülakata tepki göstererek kaldırılmasını talep etti.

ENDİŞELERİMİZDE HAKLI ÇIKTIK

Ataması yapılmayan Coğrafya öğretmeni Ersan Özen’de mülakatla mesleğine başlama hakkı elinden alınan on binlerce öğretmenden yalnızca biri. MEB’in coğrafya branşında kontenjanın 285 olarak belirlendiğini belirten Özen, KPSS puanıyla 261 olan sıralamasının mülakatla 453’e düşürüldüğünü söyledi. Bakan Tekin’in “Mülakatlar mülakat gibi olacak” sözünü anımsatan Özen, “Bakan Tekin’in müsteşarken yaptığı mülakatlarda 4 bin – 5 bin kişi elendi. Arkasında binlerce mağduriyet bırakırken ‘helallik’ istedi. Bakan olduğu zaman bu nedenle endişelenmiştik ve endişelerimizde de haklı çıktık. KPSS puanı baz alınsaydı şu anda atanmıştım” dedi.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin hayatlarını sürdürebilmek için farklı sektörlerde çalışmak zorunda kaldığına dikkat çeken Özen, “2023’te ilk KPSS sınavıma girdim ve başarılı oldum. Bu süreçte ağustos ayına kadar bir otoparkta vale olarak çalışıyordum. Sınavdan iyi bir sonuç alınca eylül ayında atanırım diye işten çıktım şimdiyse yaklaşık 4 aydır işsizim. Ailemle yaşıyorum ve sadece emekli olan babamla kız kardeşim çalışıyor. Ücretli öğretmen olsak 9 ay 10 bin liraya çalıştırılacağız, yazın işsiz olacağız, sigortamız yarım yatacak. Özel sektörde haftanın 6 günü çalışıp, hem öğretmen hem de muhasebecilik yapacağız onda da en iyi ihtimalle asgari ücretin biraz üstünü alacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinden, okullarından uzak tutulduğuna dikkat çeken Özen son olarak şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz bu durumda cebimizi bile düşünemiyoruz. Sırf İstanbul’daki mülakat komisyonu ‘düşük puan verelim’ dediği için tüm umudumuz, geleceğimiz elimizden alınıyor. Eğitimini aldığımız mesleğimizi ve herhangi bir engele takılmadan hak ettiğimiz sıralamalarla görevimizi yapmak istiyoruz.”

MÜLAKAT, MÜLAKAT GİBİ YAPILMADI

Kendi branşında kontenjanın 288 ile sınırlandırıldığını söyleyen ismini vermek istemeyen ataması yapılmayan bir öğretmen, KPSS puanında 414’üncü sırada olduğunu söyledi. Bakan Tekin’in “Mülakatlar mülakat gibi olacak” sözüne güvenerek mülakata girdiğini söyleyen öğretmen, “11 yıl ücretli öğretmenlik yaptım, İl Milli Eğitim Müdürü’ne bile ders anlattım. Bu nedenle mülakat ile sıralamamı yükselteceğime güveniyordum ancak Bakan’ın söylediği gibi mülakatlar mülakat gibi yapılmadı. Komisyondaki kişilerin tamamen vicdanına bırakıldık. 45 dakika ders anlatacağımız söylendi onu bile yapmadılar. Bana çıkan 3 sorunun hepsini doğru cevapladım, ona rağmen mülakat sonucunda puanım 0,2 puan artırıldı. 100 puanı hak ediyordum” dedi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezleri’nde kurs açılmaması nedeniyle ücretli usta eğitici olarak görev yapamadığını, okullarda ücretli öğretmen olarak görevlendirilmediğini ifaden eden öğretmen, aylardır işsiz olduğunu söyledi.

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‘MÜLAKAT DEĞİL, LİYAKAT İSTİYORUZ’

20 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakatta sıralamaların açıklanmasıyla birlikte yüzlerce öğretmen dün ülkenin dört bir yanından Ankara’ya akın etti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya gelen öğretmenler, “mülakat şehrini söyle sana puanını söyleyeyim” ve “Milli Eğitim Bakanlığı, atama hakkımı ver” yazılı pankart taşıdı. Eylemde konuşan mülakat mağduru bir öğretmen şunları söyledi: “20 ilde 245 komisyonda mülakat yapıldı, bir elin beş parmağı bile birbirine benzemezken bu sistemle ölçme işleminin adil yapılamayacağın aylarca haykırdık. Aylarca sonuçlar açıklanmadı, açıklandığında da puanlamaların keyfi yapıldığı anlaşıldı. Binlerce öğretmenin hakkı gasp edildi, bunun önüne geçilsin. Görüştüğümüz milletvekilleri ‘Haklısınız’ dedi. Buradan Yusuf Tekin’e sesleniyoruz; madem haklıyız o zaman neden bu kapılar bize kapatılıyor? Mülakat değil liyakat istiyoruz.” Öğretmenler, basın açıklamasının ardından sıralamalara ilişkin topladıkları verileri Bakanlığa sundu.