Tekirdağ- Alkollü sürücünün kullandığı araç refüje çarptı, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa hafif ticari araç yol ayrımındaki refüje çarptı. Kaza yaralanan sürücünün, 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Esentepe Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Barunduk yönetimindeki kapalı kasa hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki refüje çarptı. Kazada sürücü Barunduk yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Barunduk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrolde Barunduk’un 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)