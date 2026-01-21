Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çorlu'daki projeleri inceledi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu’da yapımı devam eden proje ve yatırımları yerinde inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi bürokratları da eşlik etti. Gün boyu süren program kapsamında Çorlu’nun ihtiyaçlarına yanıt veren çalışmalar tek tek ele alınırken, projelerde gelinen son durum değerlendirildi.

İnceleme programının ilk durağı Havuzlar Mahallesi Mezarlığı oldu. Burada devam eden çevre düzenleme çalışmalarını sahada değerlendiren Başkan Yüceer, teknik ekipten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alanın daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşması için sürdürülen çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

Programın devamında ilçenin ulaşım ve park sorununa önemli katkı sağlaması hedeflenen Katlı Yeraltı Otoparkı Projesi incelendi. Projenin mevcut durumu ve inşaat süreci hakkında teknik personelden bilgi alan Yüceer, çalışmalarda gelinen aşamayı değerlendirerek sürecin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkati çekti.

Çorlu’nun ticari altyapısını güçlendirecek Sebze ve Meyve Toptancı Hali Projesi de inceleme programının bir diğer durağı oldu. Yapımına başlanan projede saha incelemelerinde bulunan Başkan Yüceer, yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak projenin Çorlu’ya önemli bir değer katacağını ifade etti.

İnceleme ziyaretleri sırasında sahada çalışan personele kolaylıklar ve iyi çalışmalar dileyen Yüceer, Çorlu’nun gelişen yapısına uygun, yaşam kalitesini artıran yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Çorlu, Tekirdağ’ımızın lokomotif ilçelerinden biri. Bu bilinçle, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan ticari alanlara kadar her yatırımı titizlikle takip ediyor, projelerimizi sahada denetleyerek en doğru şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.