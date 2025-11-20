Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Mahallesi’ndeki su baskını sorununu çözdü

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa’nın Hürriyet Mahallesi Yaylalı Kent Sitesi mevkiinde uzun yıllardır yaşanan su baskını sorununu gidermek amacıyla başlattığı altyapı çalışmalarını tamamladı. Özellikle yoğun yağışlarda sık sık su birikintileri oluşan bölgede, yeni yağmur suyu deşarj hattı ile sorun çözüme kavuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ tarafından Süleymanpaşa’nın Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Yaylalı Kent Sitesi mevkiinde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Yoğun yağışlarda sık sık su baskınlarıyla mücadele eden bölge, inşa edilen yeni yağmur suyu deşarj hattı ile kalıcı çözüme kavuştu.

Yeni yağmur suyu boruları döşendi

Teknik incelemelerde, sorunun temelinde bölgede gerçekleştirilen bir site inşaatı sırasında mevcut yağmur suyu hattının site sınırları içinde kalması ve işlevini tamamen yitirmesi olduğu belirlendi. Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi Yeni İstanbul Sokak’ta, yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla 1 metre (Q1000) ve 80 santimetre (Q800) çaplarında, toplam 160 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu boruları döşendi. Borular ile yağmur sularının çok daha hızlı tahliye edilmesi ve sokaktaki araç ile yaya trafiğinin yağışlardan etkilenmemesi hedefleniyor.

Kısa sürede tamamlanan çalışma sonrasında bölgede göllenme ve taşkın riski ortadan kalktı. Site sakinleri ve çevre konutlarda yaşayan vatandaşlar, yoğun yağışlara rağmen su baskını yaşanmadığını belirterek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ’ye teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, il genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda altyapı güçlendirme programının süreceğini bildirdi.