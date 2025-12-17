Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile dijital geleceğe güçlü adım

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Dijital Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen Dijital Pazarlama Eğitimi ilk mezunlarını verdi. Daha önce “E-Ticaret” ve “Veri Analisti Uzmanlığı” eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, bu kez Dijital Pazarlama Eğitimi sertifikalarını aldı.

Gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer alabilmeleri ve yeni teknolojilere kolay erişimlerine zemin hazırlayan proje ile katılımcı gençlere geleceğin mesleklerine yönelik bilgi ve beceriler kazandırıldı. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen “Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında gerçekleştirilen eğitim programı, 10 Ekim-16 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Teorik ve uygulamalı eğitimler verildi

Program kapsamında 20-29 yaş arası gençlere ücretsiz olarak sunulan eğitimlerde; dijital tasarım, dijital pazarlama, e-ticaret, veri analizi, yapay zeka ve yazılım gibi alanlarda gençlere geleceğin mesleklerine yönelik bilgi ve beceriler kazandırıldı. Dijital Pazarlama Eğitimi kapsamında ise katılımcılara dijital pazarlamanın tanımı ve önemi, dijital pazarlama stratejileri, SEO ve SEM temelleri, Google Ads uygulamaları, sosyal medya pazarlamasının temelleri, sosyal medya stratejileri ve içerik üretimi ile dijital analitik ve performans ölçümü konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Çözüm odaklı beceriler kazandırıldı

Proje ile bilişim, robotik kodlama, e-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon ve tasarım odaklı düşünme gibi tamamlayıcı alanlarda gençlerin çözüm odaklı beceriler geliştirmesi; akıllı şehir çözümlerine katkı sunacak, teknoloji pazarına katma değer sağlayacak ürünler ortaya koyması hedeflendi.

Eğitim programı sonunda belirlenen başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayraktar tarafından Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi logolarını taşıyan katılım sertifikaları takdim edildi.