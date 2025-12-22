Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda deprem tatbikatı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri, İnsan Kaynakları ve İtfaiye birimleri iş birliğiyle Ana Hizmet Binası’nda deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Olası afetlere karşı bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen tatbikatta, Büyükşehir Belediyesi personeli "Çök, Kapan, Tutun" ve "Tahliye Tatbikatı" uygulamalarını gerçekleştirdi.

"Farkındalığın ve pratiğin olması son derece kıymetli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, tatbikat sonrası yaptığı konuşmada kriz yönetiminde bilinçli hareket etme seviyesine ulaşma hedefiyle yola çıkıldığının altını çizerek, "Bugün burada, ana hizmet binamızda deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikatla beraber sürecin nasıl işlediğini, iletişim ve tahliye noktasında herhangi bir eksikliğimiz olup olmadığını görmeyi amaçladık. Daha önce yaşadığımız depremlerden ve yaptığımız tatbikatlardan edindiğimiz tecrübeler bize gösteriyor ki, bu farkındalığın ve pratiğin olması son derece kıymetli. Kriz yönetiminde hedefimiz düşünmeden, otomatik reflekslerle doğru hareket edebilecek seviyeye ulaşmaktır. Bu tatbikatların çıkış noktası da tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

"Güçlü olacağız, organize olacağız"

Büyükşehir Belediyesi olarak olası afet durumlarına karşı tatbikatların sürdürüleceğini belirten Yüceer, "Bu tatbikatımız bir başlangıç. Bundan sonra bu tatbikatları senaryolarını değiştirerek habersiz ve daha sık bir şekilde yapacağız. Çünkü biz her türlü olası afete hazır olmak zorundayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TESKİ ve Büyükşehir bünyesindeki şirketler olarak, bu konuda çok daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü hemşehrilerimiz bizden destek bekliyor. Bu nedenle bizler ayakta kalacağız, güçlü olacağız, organize olacağız ve krizleri en doğru şekilde yöneteceğiz ki, vatandaşlarımıza da faydamız olsun" dedi.

"Ekipmanlarımızı artırarak bu süreci güçlendireceğiz"

Afet yönetimi süreçlerinin güçlenmesi için tatbikatların yanı sıra eğitim ve ekipmanların da artırılacağını vurgulayan Yüceer, "Özellikle vurgulamak isterim ki, önceliğimiz sizlerin can güvenliğidir. Şehrimizde can ve mal kaybı yaşanmaması bizler için son derece önemlidir. Tekirdağ’ın karşı karşıya olduğu olası risklerin başında afetler ve depremler geliyor. Bu nedenle başta Büyükşehir çalışanları olmak üzere, her birimizin daha bilinçli, daha farkında ve kriz yönetme kapasitesi yüksek bireyler olması çok kıymetlidir. Eğitimlerimizi, tatbikatlarımızı ve ekipmanlarımızı artırarak bu süreci güçlendireceğiz" diye konuştu.

Yüceer, eğitim ve tatbikatların, kriz yönetimi becerisi kazandırdığını da ekleyerek sözlerini, şöyle noktaladı:

"Daha güçlü ve daha gerçekçi tatbikatlarla yolumuza devam edeceğiz"

"Tatbikat kapsamında hızlı bir şekilde sayımlarımızı ve kontrollerimizi gerçekleştirdik. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını bir enkaz alanı tatbikatıyla sürdürmeye devam edecek. Eksikliği olan, geride kalan herkes bu konuda kendini geliştirmelidir. Daha güçlü ve daha gerçekçi tatbikatlarla yolumuza devam edeceğiz. Allah bizlere gerçeğini yaşatmasın ama olası bir afete karşı da her zaman hazır olabilelim. Tüm emekleriniz ve çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum."