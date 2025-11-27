Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden kadın ve çocuklara özel atölye

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi, kadınlara ve çocuklara yönelik iki ayrı ücretsiz etkinliği hayata geçirdi.

Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi, kadınlara ve çocuklara yönelik iki ayrı ücretsiz etkinlik hayata geçirdi. Beş hafta boyunca devam edecek atölye çalışmalarının ilki gerçekleştirildi. 48-72 ay arası çocuklara özel hazırlanan "Gelişimsel Oyun Grubu", beş hafta boyunca çarşamba ve cuma günleri 14.00-15.30 saatleri arasında düzenlenecek. Çocukların sosyal, bilişsel ve motor gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen program, eğitici ve eğlenceli içeriklerle destekleniyor.

Kadınların yeni beceriler edinmeleri hedefleniyor

Kadınlara yönelik düzenlenen "Kadın El Emeği Örgü Atölyesi" ise yine beş hafta boyunca her çarşamba günü 14.00-15.30 saatleri arasında düzenlenecek. Atölye ile kadınların üretkenliği desteklenirken, yeni beceriler edinmeleri de hedefleniyor. Ayrıca atölyeye çocuğuyla birlikte katılmak isteyen kadınlar için eş zamanlı çocuk oyun grupları oluşturuluyor. Anneler atölye çalışmasına katılırken, çocuklar da güvenli bir ortamda eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.

Ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olan etkinliklere katılım ve detaylı bilgi için ALO 153 Candan Çözüm Merkezi ya da 0850 459 34 34 dâhili 3 numaralı telefondan destek alınabiliyor.