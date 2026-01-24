Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden rahim ağzı farkındalık konferansı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Rotary Kulübü iş birliğiyle Çorlu’da düzenlenen Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı’nda, erken tanı ve HPV aşısının önemi ele alındı.

1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Çorlu’da "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı" gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Rotary Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, erken tanı ve HPV aşısının önemi ele alındı. Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi’nde yapılan konferans, Tekirdağ genelinde yürütülen HPV Aşısı Projesi’nin eğitim ayağı kapsamında düzenlendi. Etkinliğe; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Hasan Toprak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ayhan Civan, büyükşehir ve ilçe belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivil toplum yerel yönetim iş birliği vurgusu

Programın açılış bölümünde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ayhan Civan, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının el ele vermesinin toplumsal faydalarına dikkat çekti. Başkan Sarıkurt, sağlıklı bir toplumun ancak önleyici hizmetlerle mümkün olabileceğini belirtirken, Ayhan Civan ise yürütülen aşılama projesinin bilgilendirme ve eğitim çalışmalarıyla desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Her iki isim de Tekirdağ genelinde sürdürülen bu sağlık hamlesinin diğer bölgelere de örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Beslenme yöntemleri paylaşıldı

Konferansın bilimsel oturumu, Rotary Kulübü Anne ve Çocuk Sağlığı Komite Başkanı Prof. Dr. Oya Gökmen’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Rahim ağzı kanserinin dünyadaki seyri ve HPV virüsünden korunma yöntemlerinin masaya yatırıldığı oturumda, Doç. Dr. Mehmet Baki Şentürk ve Op. Dr. Kaan Eray Uzun, tıbbi süreçlere dair kapsamlı sunumlar yaptı. Uzmanlar, HPV virüsünün biyolojik yapısından düzenli tarama testlerinin kritik rolüne kadar pek çok teknik konuyu katılımcıların anlayabileceği bir dille aktardı. Kanserle mücadelede bütüncül bir yaklaşımın önemine değinen Uzm. Dyt. Hilal Mercan Turan ise bağışıklık sistemini güçlü tutmak için doğru beslenme yöntemlerini paylaştı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konferans, soru-cevap bölümüyle devam etti. Uzmanların aşıyla ilgili tereddütleri bilimsel verilerle yanıtladığı etkinlikte, rutin kontrollerin ihmal edilmemesinin hayat kurtardığı bir kez daha vurgulandı.