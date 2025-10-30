Tekirdağ, Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleriyle Cumhuriyet'in ışığında buluştu

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler, bayram coşkusunu kentte doruğa çıkardı. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı, sokakları kırmızı beyaza boyarken; gece, Sahil Dolgu Alanı’nda Kent Orkestrası’nın verdiği unutulmaz konserle taçlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı programlarla şölen havasında geçti. Resmi törenlerin ardından başlayan etkinlikler, gün boyu 7’den 70’e tüm Tekirdağlılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kutlama programı, Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’nda 14.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen “Cumhuriyet” ve “Atatürk” temalı çocuk etkinlik atölyeleri ile başladı. Minik Tekirdağlılar, hem eğlendi hem de Cumhuriyet’in değerlerini çeşitli aktivitelerle öğrenme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde saat 18.00'de birçok paydaşla birlikte organize edilen kortej ve fener alayı, Köprübaşı mevkisinden Sahil Dolgu Alanı’na kadar uzandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in de vatandaşlarla birlikte yürüdüğü fener alayında, katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle sokakları adeta kırmızı beyaza bürüdü.

Kent Orkestrası'nın konseri, vatandaşlardan tam not aldı

Cumhuriyet coşkusu, gecenin sonunda unutulmaz bir konserle zirve yaptı. Sahil Dolgu Alanı’nda sahne alan Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseri, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Vatandaşlar, orkestranın seslendirdiği marşları ve sevilen şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Konsere renk katan dans gruplarının gösterileri ve çeşitli etkinlikler de vatandaşlardan tam not aldı.

Konsere ,Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de katılarak vatandaşların heyecanını paylaştı. Yüceer, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in önemini bir kez daha vurgularken, yurttaşlara katılımları için teşekkür etti.