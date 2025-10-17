Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonun ilk oyunuyla izleyicinin karşısına çıktı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (TBŞT), yeni sanat sezonunun açılışının ardından Peter Shaffer’ın dünya klasiği "Küheylan"ın prömiyerini başarıyla gerçekleştirdi. Yılmaz İçöz Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan oyun, izleyiciden büyük ilgi gördü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Hadi O Zaman" adlı oyunla gerçekleştirdiği sezon açılışının ardından, yeni sanat sezonunun en iddialı yapımlarından biri olan "Küheylan"ın (Equus) ilk gösterimini, dün akşam Yılmaz İçöz Sahnesi'nde (Süleymanpaşa) yaptı.

"Küheylan" Tekirdağlı sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Modern tiyatronun başyapıtlarından kabul edilen Peter Shaffer imzalı "Küheylan", genç Alan Strang’ın bir çiftlikte gerçekleştirdiği şok edici olayın ardından başlayan, psikiyatrist Martin Dysart'ın hikâyesi üzerinden ilerliyor. Oyun, bir terapi seansının ötesine geçerek, hastanın travması ile doktorun varoluşsal sorgulamasının kesiştiği, evrensel temalara odaklanan dramatik bir yüzleşmeyi sahneye taşıyor.

Aile, inanç, tutku ve toplum baskısı gibi derin konuları işleyen "Küheylan"ın TBŞT yorumu, güçlü rejisi ve oyuncuların etkileyici performansıyla prömiyer gecesi izleyicilerden tam not aldı. Seyirciler, oyun sonunda ekibi uzun süre ayakta alkışladı.

Oyun takvimi ve biletler

Sezonun ilk büyük yapımı olan "Küheylan", belirlenen tarihlerde Yılmaz İçöz Sahnesi başta olmak üzere farklı sahnelerde seyirci karşısına çıkmaya devam edecek. Tiyatroseverler, oyunun güncel takvimi ve bilet bilgileri için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebiliyor.